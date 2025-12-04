Две българки продължават към финалите на сабя жени на Гран При във Франция

Две българки продължават към финалите на турнира на сабя жени за Гран При Нуома във Франция. За разпределението на медалите ще се борят Вероника Василева и Йоана Илиева. Състезанието се провежда Орлеан и събра 191 фехтовачки от 40 държави. Заявки за участие са подали 9 от 10-те най-добри сабльорки в света, а Йоана Илиева (втора в световната ранглиста) ще се включи в борбата за медалите директно във втория ден на турнира.

В пресявките в първия ден на състезанието видяхме шест българки – Ралица Гаджева, Мариела Георгиева, Белослава Иванова, Емма Нейкова, Вероника Василева и Виктория Витлиемова.

Вероника Василева излезе от групите с 2 победи и 4 загуби. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Свечников показа отлична игра и в двубои със силни съпернички записа две победи – над Хииюнг Чой от Южна Корея с 15:12 и над Жолиен Кортин от Белгия с 15:8, с което се класира за втория ден на надпреварата.

Мариела Георгиева излезе от групите с 3 победи и 2 загуби. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Пловдив БГ надделя в първия двубой над Мая Керкесер от Турция с 15:9, след това отстъпи пред Сайобен Съливан от САЩ с 10:15 и завърши надпреварата на 76 място.

Белослава Иванова записа в групите 2 победи и 3 загуби. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб ЦСКА отстъпи в първия кръг пред Биншу Лиу от Китай с 6:15 и зае 128 място в крайното класиране.

Виктория Витлиемова, Емма Нейкова и Ралица Гаджева записаха в групите по една победа и 5 загуби, като Витлиемова и Нейкова разделиха с Яна Бреер от Германия 169-171 място в крайното класиране, а Гаджева раздели 175-176 място с Рафаела Лусиана Бонадона Ауза от Боливия.

Утре предстоят боевете от предварителните кръгове на мъжете, като България ще бъде представена от 8 сабльори – Симеон Далеков, Виктор Филев, Александър Генков, Николай-Томас Георгиев, Никола Меицов, Калоян Пешев, Димитър Райкин и Тодор Стойчев.