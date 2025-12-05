Луис Енрике: Второто място на ПСЖ е заслужено, в момента най-добри са Ланс

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике говори пред медиите преди утрешното домакинство срещу Рен. Парижани отстъпиха в предишния кръг на Монако и сдадоха първото място на Ланс.

Запитан дали руският вратар Матвей Сафонов може да започне като титуляр след контузията на Люка Шевалие, испанският треньор умишлено първоначално избегна въпроса и започна: "Ще играем у дома и това е добра новина за нас срещу един от най-добрите отбори в първенството. Рен играе много добре както с топка, така и без нея. Те печелят точки, идват след четири поредни победи. Наясно сме с трудността на мача.

Готови сме. Шампионатът е труден. Много отбори се намират в добър момент. Разбирам френски. Не искам да казвам нищо за Сафонов или Ренато Марин. Който и да играе, ще бъде добър вариант за отбора".

"Второто ни място е заслужено. Има отбор, който има една точка повече от нас. Имаме същата нагласа и мотивация. Този сезон имаме 4 точки по-малко в сравнение със същия период миналата година. Но тогава спечелихме шампионата с голяма преднина. Като се има предвид тази специфична година с много контузии, смятам, че се справяме много добре. Разликата е, че други отбори играят много силно. Това ни мотивира. През целия сезон ще се види кой е най-добрият отбор, а в момента най-добрият отбор е Ланс", продължи Луис Енрике.

Наставникът на ПСЖ поясни още: "След загубата дадохме почивка на играчите, за да се възстановят, да останат спокойни и уравновесени. Всички те са национали, които имат много мачове. След това работихме върху атаката, а днес (петък) върху нещо друго. Опитахме се да подобрим физическото състояние на играчите с по-малко игрово време. Постепенно възстановяваме играчи и сме много доволни.

"Ашраф Хакими е в началото на неговото възстановяване. Очакваме го, но след това предстои Купата на африканските нации. Той ще играе отново за националния си отбор, не за нас. Дезире Дуе няма да може да играе срещу Рен", завърши Луис Енрике,

