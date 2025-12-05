Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Луис Енрике: Второто място на ПСЖ е заслужено, в момента най-добри са Ланс

Луис Енрике: Второто място на ПСЖ е заслужено, в момента най-добри са Ланс

  • 5 дек 2025 | 15:24
  • 435
  • 0
Луис Енрике: Второто място на ПСЖ е заслужено, в момента най-добри са Ланс

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике говори пред медиите преди утрешното домакинство срещу Рен. Парижани отстъпиха в предишния кръг на Монако и сдадоха първото място на Ланс.

Витиня: Не ни харесва да сме на второто място
Витиня: Не ни харесва да сме на второто място

Запитан дали руският вратар Матвей Сафонов може да започне като титуляр след контузията на Люка Шевалие, испанският треньор умишлено първоначално избегна въпроса и започна: "Ще играем у дома и това е добра новина за нас срещу един от най-добрите отбори в първенството. Рен играе много добре както с топка, така и без нея. Те печелят точки, идват след четири поредни победи. Наясно сме с трудността на мача.

Готови сме. Шампионатът е труден. Много отбори се намират в добър момент. Разбирам френски. Не искам да казвам нищо за Сафонов или Ренато Марин. Който и да играе, ще бъде добър вариант за отбора".

"Второто ни място е заслужено. Има отбор, който има една точка повече от нас. Имаме същата нагласа и мотивация. Този сезон имаме 4 точки по-малко в сравнение със същия период миналата година. Но тогава спечелихме шампионата с голяма преднина. Като се има предвид тази специфична година с много контузии, смятам, че се справяме много добре. Разликата е, че други отбори играят много силно. Това ни мотивира. През целия сезон ще се види кой е най-добрият отбор, а в момента най-добрият отбор е Ланс", продължи Луис Енрике.

Наставникът на ПСЖ поясни още: "След загубата дадохме почивка на играчите, за да се възстановят, да останат спокойни и уравновесени. Всички те са национали, които имат много мачове. След това работихме върху атаката, а днес (петък) върху нещо друго. Опитахме се да подобрим физическото състояние на играчите с по-малко игрово време. Постепенно възстановяваме играчи и сме много доволни.

"Ашраф Хакими е в началото на неговото възстановяване. Очакваме го, но след това предстои Купата на африканските нации. Той ще играе отново за националния си отбор, не за нас. Дезире Дуе няма да може да играе срещу Рен", завърши Луис Енрике,

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Мареска: Разочарован съм от мача с Лийдс, утре трябва да сме по-добри, защото ни очаква нещо подобно

Мареска: Разочарован съм от мача с Лийдс, утре трябва да сме по-добри, защото ни очаква нещо подобно

  • 5 дек 2025 | 13:45
  • 654
  • 1
Мароко ще гони финал на Мондиал 2026, закани се селекционерът

Мароко ще гони финал на Мондиал 2026, закани се селекционерът

  • 5 дек 2025 | 13:32
  • 602
  • 2
САЩ очаква близо 10 милиона чужденци да посетят Световното догодина, комисарят на МЛС хвали развитието на футбола в страната

САЩ очаква близо 10 милиона чужденци да посетят Световното догодина, комисарят на МЛС хвали развитието на футбола в страната

  • 5 дек 2025 | 13:12
  • 403
  • 0
Франция е суперфаворитът на Арсен Венгер за Мондиал 2026

Франция е суперфаворитът на Арсен Венгер за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 13:03
  • 501
  • 1
Кристиано Роналдо инвестира в изкуствен интелект и контрира ChatGPT

Кристиано Роналдо инвестира в изкуствен интелект и контрира ChatGPT

  • 5 дек 2025 | 12:57
  • 1026
  • 4
Задържаха футболисти на Фенербахче и Галатасарай за незаконни залагания

Задържаха футболисти на Фенербахче и Галатасарай за незаконни залагания

  • 5 дек 2025 | 12:50
  • 1348
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

  • 5 дек 2025 | 16:00
  • 14454
  • 41
Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 15:08
  • 7255
  • 6
Време е за жребия за Мондиал 2026

Време е за жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 07:26
  • 25232
  • 31
Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

  • 5 дек 2025 | 16:52
  • 5014
  • 2
Слот обясни кои са положителните неща в играта на Ливърпул и обяви важно завръщане

Слот обясни кои са положителните неща в играта на Ливърпул и обяви важно завръщане

  • 5 дек 2025 | 11:49
  • 8305
  • 8
Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

  • 5 дек 2025 | 13:09
  • 8900
  • 14