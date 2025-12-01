Дезире Дуе вдигна наградата Golden Boy и заяви: Да мечтаеш е първата стъпка към успеха

Крилото на Пари Сен Жермен Дезире Дуе официално получи наградата си за най-добър футболист в Европа до 21 години. На специална церемония в Автомобилния салон в Торино, организирана от "Тутоспорт", французинът вдигна приза "Golden Boy". Той събра 450 от 500 възможни точки, изпреварвайки Арда Гюлер от Реал Мадрид, и стана 23-тият носител на отличието.

„За мен е чест да бъда тук, наистина съм много щастлив да стоя пред вас. Тази награда означава много за мен и я посвещавам на първо място на баща ми, майка ми и цялото ми семейство, които винаги са ме подкрепяли през годините. Обикновено не се притеснявам, когато говоря пред публика, но се вълнувам, когато говоря за тях, за моето семейство. Използвам възможността на това събитие, за да им благодаря за всички усилия и подкрепа, които са ми оказвали през кариерата ми. Благодаря и на моя президент за доверието, което ми гласува, и за това, че ме привлече в ПСЖ. Благодаря също на щаба, треньора и всички доброволци, които работят в клуба, които са зад кулисите, но играят наистина фундаментална и ценна роля, както и на Луис, който е тук тази вечер, и разбира се, на всички мои съотборници. И накрая, бих искал да благодаря специално на един човек. Няма да казвам кой е, но въпросният човек ще знае, че имам предвид него", сподели от сцената Дуе.

„Благодарен съм, че станах професионален футболист, това е мечтата на всяко дете. Спечелил съм много трофеи, а има и още много за печелене, както на колективно, така и на индивидуално ниво. Мога да обещая труд и дисциплина до края на кариерата си. ПСЖ е един от най-големите клубове в света и съм щастлив да бъда част от него. Да мечтаеш е първата стъпка, която води до амбиция, а амбицията води до работа за постигане на целите", каза още нападателят.

Награда за цялостната си кариера получи Лилиан Тюрам. Бившият играч на Монако, Парма и Ювентус не скри вълнението си. „Когато си дете, мечтаеш да играеш футбол, а когато играеш добре, ти плащат и можеш да направиш много хубави неща за семейството си. Играх дълго време в Италия и това беше удоволствие. Винаги ми е било приятно да виждам името си върху различните фланелки, които съм носил. Не бих могъл да избера една", заяви Тюрам.

Особено емоционален момент беше връчването на приза „Golden Player“ на загиналия в катастрофа през лятото Диого Жота. Наградата прие съпругата на португалеца.

„Благодаря ви, че продължавате да поддържате името на Диого живо. Бих се радвала той да бъде запомнен като добър човек и личност", заяви Руте Кардосо.

За най-добър президент беше избран босът на ПСЖ Насер Ал-Хелайфи.



Наградата за най-добър ръководител получи спортният директор на парижани Луис Кампос.

Христос Музакитис от Олимпиакос взе наградата "Golden Boy Web". Гръцкият талант получи 39% от гласовете на феновете.

Приза "Golden Boy Italiano" стана притежание на нападателя на Интер Франческо Пио Еспозито.