Според Мартин Брандъл в Макларън нямат верен ход със заповедите от бокса

Бившият пилот и настоящ експертен коментатор на Sky Sports F1 Мартин Брандъл сподели своето мнение, че отборът на Макларън няма верен ход относно прилагането на заповеди от бокса в хода на Гран При на Абу Даби.

Преди финалния кръг за сезона Ландо Норис е лидер в класирането с 408 точки, а неговият съотборник Оскар Пиастри е трети с 392. Двамата са разделени от Макс Верстапен, който има 396 пункта.

На фона на това разпределени на силите в неделя може да се стигне до ситуация, в която Норис да се нуждае от помощта на Пиастри, за да стане световен шампион, което ще изисква налагането на заповеди от бокса. А според Брандъл в Макларън нямат верен ход, но лично той смята, че за тима ще е по-добре да наложи заповеди и да се справя с последствият, отколкото да рискува да загуби титлата при пилотите.

„Те нямат верен ход по отношение заповедите от бокса. Почти съм сигурен, че те по-скоро ще предпочетат да се справят с ядрения отпадък от заповедите. Това е отбор.



„Те харчат по 400 милиона паунда на година, за да се състезават с две коли. Имат 1000 души в базата си и вече спечелиха шампионата при конструкторите, но искат и този при пилотите. Това, което те не искат е да позволят на Макс Верстапен да им открадне титлата.



„Така че, ако в края на състезанието, примерно, Оскар Пиастри трябва да отстъпи в името на шампионата, аз определено бих попитал същото. Нека да предположим, че Оскар ще направи това, ако бъде помолен.



„Да си представим, че Макс Верстапен печели, Оскар е втори, а Джордж Ръсел – трети и Ландо е четвърти. Ще помолят ли Оскар да се откаже от подиума, изоставайки до четвъртото място, за да позволи на Ландо да вземе титлата? Почти съм сигурен, че ще го направят.



„В последно време за Макларън стана филм на ужасите с дисквалификацията в Лас Вегас и тактическата грешка в Катар. Всички точки се броят за целия сезон, те са равни по тежест. Ако погледнем към впечатляващите победи, които всеки един от тримата спечели, аз мисля, че всеки един от тях ще бъде заслужен шампион.



„Ще бъде страхотно, като филмов сценарий. Ще се играе за всичко. Ландо има най-малко работа за вършене. Имаме стандартен уикенд, без спринт, без ограничение за използването на гумите. Нужен е само лек контакт или лоша надеждност за един от тримата и всичко ще се обърне с глава надолу“, обясни Брандъл.

