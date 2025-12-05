Алекс Николов достигна 1515 точки за Лубе и е №9 в историята

Световният вицешампион и юноша на Левски София Алекс Николов отново игра силно и записа 26 точки, но неговият Лубе загуби с 1:3 гостуването си на Монца с Мартин Атанасов и Жасмин Величков от италианския елит.

Все пак този актив на навършилия в неделя 22 години световен вицешампион от Филипините 2025 послужи за нещо позитивно.

С него Алекс Николов вече има 1515 точки за Лубе. Той се присъедини към него през лятото на 2022 г., като дойде от американския Лонг Бийч.

С въпросните 1515 точки Николов е на 9-а позиция във вечната листа на реализаторите на Лубе.

Този сезон в 9-те си мача Алекс има вече 195 точки и така излезе начело сред реализаторите. Втори със 178 и мач по-малко е белгиецът Фере Регерс (Милано).