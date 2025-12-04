Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Страхотен Алекс Николов с 26 точки, но Лубе загуби от Монца на Атанасов и Величков

Страхотен Алекс Николов с 26 точки, но Лубе загуби от Монца на Атанасов и Величков

  • 4 дек 2025 | 00:23
  • 133
  • 0

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) записаха 4-а загуба за сезона в италианската Суперлига. Воденият от Джампаоло Медей тим отстъпи като гост на Веро Волей (Монца), с Мартин Атанасов и Жасмин Величков в състава, с 1:3 (23:25, 21:25, 25:21, 14:25) в мач от междинния 9-и кръг на шампионата, игран тази вечер.

Рожденикът Алекс Николов с 15 точки, Лубе с лесна победа срещу Кунео
Рожденикът Алекс Николов с 15 точки, Лубе с лесна победа срещу Кунео

Така Лубе e на 5-о място във временното класиране с 5 победи, 4 загуби и 17 точки. Тимът на Атанасов и Величков пък прекъсна черната си серия от 6 поредни загуби и вече е на 10-а позиция с 2 победи и 7 точки в актива си.

Мартин Атанасов и Mонца с 6-а поредна загуба в Италия
Мартин Атанасов и Mонца с 6-а поредна загуба в Италия

В редовния 10-и кръг Алекс Николов и компания ще са гости на гранда Модена, докато Монца ще приеме Падуа, с Борис Начев в състава. Срещите са съответно в събота (6 декември) от 19,00 часа българско време и в понеделник (8 декември) от 18,30 часа.

Алекс Николов изигра нов страхотен мач за Лубе и бе над всички с 26 точки (5 аса!, 3 блока), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.

Ерик Льопки завърши с 10 точки (1 блок).

От друга страна Мартин Атанасов игра силно като титуляр за Монца и стана втори по резултатност с 15 точки (1 блок) за успеха.

Ерик Рьорс стана най-полезен със 17 точки (6 блока!) за победата.

Жасмин Величков пък влезе за малко като резерва в първата и втората част, като се отчете с една точкова блокада.

Снимки: legavolley.it

Следвай ни:

Още от Волейбол

Боян Йорданов и Арис с 5-а поредна победа в Гърция

Боян Йорданов и Арис с 5-а поредна победа в Гърция

  • 3 дек 2025 | 18:37
  • 477
  • 0
Купа България Висша лига при жените започва след броени дни

Купа България Висша лига при жените започва след броени дни

  • 3 дек 2025 | 14:50
  • 453
  • 0
Иван Генков: Няма да ни бъде лесно срещу Изгрев

Иван Генков: Няма да ни бъде лесно срещу Изгрев

  • 3 дек 2025 | 14:48
  • 436
  • 0
Елица Атанасийевич и Паниониос на 1/8-финал в Европа

Елица Атанасийевич и Паниониос на 1/8-финал в Европа

  • 3 дек 2025 | 14:46
  • 480
  • 0
Асен Методиев: В ЦСКА изграждаме шампиони – както на терена, така и в живота

Асен Методиев: В ЦСКА изграждаме шампиони – както на терена, така и в живота

  • 3 дек 2025 | 14:21
  • 906
  • 1
Ахметджан Ершимшек: Показахме, че можем да се противопоставим на всеки съперник

Ахметджан Ершимшек: Показахме, че можем да се противопоставим на всеки съперник

  • 3 дек 2025 | 09:09
  • 891
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

  • 3 дек 2025 | 19:57
  • 103320
  • 708
Първото равенство на Ливърпул за сезона не стопли "Анфийлд", Съндърланд остава пред шампионите

Първото равенство на Ливърпул за сезона не стопли "Анфийлд", Съндърланд остава пред шампионите

  • 4 дек 2025 | 00:12
  • 6753
  • 23
Арсенал си свърши работата срещу Брентфорд

Арсенал си свърши работата срещу Брентфорд

  • 3 дек 2025 | 23:25
  • 8418
  • 15
Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

  • 3 дек 2025 | 21:53
  • 28178
  • 537
Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

  • 3 дек 2025 | 20:26
  • 15208
  • 34
Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

  • 3 дек 2025 | 17:28
  • 35844
  • 35