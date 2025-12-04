Страхотен Алекс Николов с 26 точки, но Лубе загуби от Монца на Атанасов и Величков

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) записаха 4-а загуба за сезона в италианската Суперлига. Воденият от Джампаоло Медей тим отстъпи като гост на Веро Волей (Монца), с Мартин Атанасов и Жасмин Величков в състава, с 1:3 (23:25, 21:25, 25:21, 14:25) в мач от междинния 9-и кръг на шампионата, игран тази вечер.

Така Лубе e на 5-о място във временното класиране с 5 победи, 4 загуби и 17 точки. Тимът на Атанасов и Величков пък прекъсна черната си серия от 6 поредни загуби и вече е на 10-а позиция с 2 победи и 7 точки в актива си.

В редовния 10-и кръг Алекс Николов и компания ще са гости на гранда Модена, докато Монца ще приеме Падуа, с Борис Начев в състава. Срещите са съответно в събота (6 декември) от 19,00 часа българско време и в понеделник (8 декември) от 18,30 часа.

Алекс Николов изигра нов страхотен мач за Лубе и бе над всички с 26 точки (5 аса!, 3 блока), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.

Ерик Льопки завърши с 10 точки (1 блок).

От друга страна Мартин Атанасов игра силно като титуляр за Монца и стана втори по резултатност с 15 точки (1 блок) за успеха.

Ерик Рьорс стана най-полезен със 17 точки (6 блока!) за победата.

Жасмин Величков пък влезе за малко като резерва в първата и втората част, като се отчете с една точкова блокада.

