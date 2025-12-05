Компани разкри кога евентуално ще се завърне Алфонсо Дейвис

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори преди утрешното гостуване на Щутгарт в Бундеслигата. През седмицата и двата отбора записаха успехи за Купата на Германия. Иначе баварците са лидери с 8 точки пред втория РБ Лайпциг.

Kompany on Alphonso Davies: "With these long-term injuries, you have to get everything right medically. It's in our minds that he might get his first minutes against Mainz. That's already a bonus. It's important that we're patient. We'll have to see whether he'll be in the squad… pic.twitter.com/CPF1ntpMi1 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 5, 2025

“Алфонсо Дейвис е много близо до завръщане. Няма да е утре, но може би следващата седмица, нещата изглеждат добре за него. При такива дългосрочни контузии трябва да се направи всичко правилно от медицинска гледна точка. Мислим, че той може да играе за първи път срещу Майнц. Важно е да бъдем търпеливи. Ще трябва да видим дали ще бъде в състава срещу Спортинг, без да получи игрово време. Той е много силен психически. Винаги трябва да мислиш как да се върнеш по-силен след контузия.

Джамал Мусиала е по-назад от Алфонсо, но нещата вървят добре. Би трябвало да може да тренира с нас преди Коледа, 2026 г. може да е неговата. Александър Павлович трябваше да излезе срещу Унион, но първоначални новини са добри. Ще трябва да изчакаме и да видим дали ще е готов за утре”, започна с новините около отбора Компани.

Kompany on the fighting spirit the team showed against Union: "I always want to feel that we're not too good for such matches. These are nice wins. We had creativity in the first half against Union. We needed other things in the second. It's not always about just pretty football.… pic.twitter.com/fcWTFsxTgo — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 5, 2025

“Мачът с Унион? Винаги искам да чувствам, че не сме твърде добри за такива мачове. Това са хубави победи. Имахме креативност през първото полувреме срещу Унион. Имахме нужда от други неща през второто. Не винаги става въпрос само за красив футбол. Момчетата направиха това срещу Унион”, продължи белгиецът.

“Ще съм щастлив, ако вземем 4 победи до края на годината. На това се обръща много внимание. Искахме да продължим да участваме и в трите състезания и в новата година, което успяхме да постигнем. Сега искаме да спечелим оставащите мачове. Имахме някои страхотни моменти през 2025 г. Искаме да продължим в същия дух и да се представим още по-добре през 2026 г.”, добави треньорът на Байерн.

Freund on the January transfer window: "We are very happy with our squad. With Davies, Musiala, and Hiroki Itō Ito, we essentially have three new signings who will greatly improve our squad depth. We had to be very cautious with the players in autumn. We are very satisfied with… pic.twitter.com/IOdXrhLTLh — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 5, 2025

Спортният директор Кристоф Фройнд, който също бе на пресконференцията, бе запитан за вратаря Александер Нюбел, който е преотстъпен именно в Щутгарт. “Той е наш вратар, има добър сезон, развива се още повече и със сигурност е един от най-добрите вратари в Германия. Много сме щастливи, че сме добре подготвени за времето след Мануел Нойер. Когато дойде моментът, ще решим как да процедираме”.

“Щастливи сме със състава ни. С Дейвис, Мусиала и Хироки Ито по същество имаме три нови попълнения, които значително ще подобрят дълбочината на състава ни. През есента трябваше да бъдем много предпазливи с играчите. Много сме доволни от състава си и очакваме с нетърпение тримата играчи, които се завръщат; тогава ще бъдем много добре подготвени”, добави той.

Следвай ни:

Снимки: Imago