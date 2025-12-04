Байерн забрани на служителите си да използват ChatGPT

Байерн Мюнхен разработи и внедри вътрешна платформа за изкуствен интелект (ИИ), като същевременно забрани на служителите си да използват външни инструменти, като ChatGPT, за работни задачи.

Решението беше потвърдено от Томас Ехеман, директор "Дигитално изживяване на феновете“ в баварския клуб, по време на спортното изложение ISPO в Мюнхен, където той обясни, че мярката цели да насърчи използването на вътрешното решение и да гарантира сигурността на данните.

FC Bayern are increasingly using artificial intelligence (AI) in their day-to-day operations. The club has banned the use of ChatGPT and has developed its own AI platform, which is already in use in various departments such as fan services and the legal department. FC Bayern… pic.twitter.com/X1rtsaIeXN — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 4, 2025

„Решихме да блокираме достъпа до различни ИИ платформи за нашите служители, като ChatGPT. По този начин насърчаваме използването на нашата собствена платформа“, уточни Ехеман. Отговорникът подчерта, че сигурността е една от основните причини за вътрешния залог. „Освен това всичко работи в частен облак“, обясни той, визирайки гаранцията за защита на данните и поддържането на специфични за компанията процеси в сигурна среда.

Вътрешната ИИ платформа вече се използва в различни области на клуба, по-специално в правния отдел и в услугите за поддръжка на феновете. В момента около 300 служители на Байерн – което съответства на приблизително една трета от целия персонал – използват инструмента. Запитан за реакцията на служителите относно забраната на ChatGPT, Ехеман изрази изненада от приемането. „Мислехме, че съпротивата ще бъде малко по-голяма, но не беше така. Служителите са доволни, че имат гъвкаво и просто решение“, заяви той.