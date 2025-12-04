Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Байерн забрани на служителите си да използват ChatGPT

Байерн забрани на служителите си да използват ChatGPT

  • 4 дек 2025 | 15:49
  • 119
  • 0
Байерн забрани на служителите си да използват ChatGPT

Байерн Мюнхен разработи и внедри вътрешна платформа за изкуствен интелект (ИИ), като същевременно забрани на служителите си да използват външни инструменти, като ChatGPT, за работни задачи.

Решението беше потвърдено от Томас Ехеман, директор "Дигитално изживяване на феновете“ в баварския клуб, по време на спортното изложение ISPO в Мюнхен, където той обясни, че мярката цели да насърчи използването на вътрешното решение и да гарантира сигурността на данните.

„Решихме да блокираме достъпа до различни ИИ платформи за нашите служители, като ChatGPT. По този начин насърчаваме използването на нашата собствена платформа“, уточни Ехеман. Отговорникът подчерта, че сигурността е една от основните причини за вътрешния залог. „Освен това всичко работи в частен облак“, обясни той, визирайки гаранцията за защита на данните и поддържането на специфични за компанията процеси в сигурна среда.

Вътрешната ИИ платформа вече се използва в различни области на клуба, по-специално в правния отдел и в услугите за поддръжка на феновете. В момента около 300 служители на Байерн – което съответства на приблизително една трета от целия персонал – използват инструмента. Запитан за реакцията на служителите относно забраната на ChatGPT, Ехеман изрази изненада от приемането. „Мислехме, че съпротивата ще бъде малко по-голяма, но не беше така. Служителите са доволни, че имат гъвкаво и просто решение“, заяви той.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Джон Тери посочи какво ще спре Челси за титлата

Джон Тери посочи какво ще спре Челси за титлата

  • 4 дек 2025 | 13:23
  • 2850
  • 0
Страсбург наказа капитана си, защото мислел, че клубът е германски

Страсбург наказа капитана си, защото мислел, че клубът е германски

  • 4 дек 2025 | 12:34
  • 1371
  • 5
Иран отмени бойкота си срещу САЩ за жребия за Мондиала

Иран отмени бойкота си срещу САЩ за жребия за Мондиала

  • 4 дек 2025 | 12:07
  • 499
  • 0
Диого Жота щеше да навърши 29 години днес

Диого Жота щеше да навърши 29 години днес

  • 4 дек 2025 | 11:38
  • 480
  • 0
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 23382
  • 29
Атлетико Мадрид, Селта и Компостела също се включиха в кампанията за Любо Пенев

Атлетико Мадрид, Селта и Компостела също се включиха в кампанията за Любо Пенев

  • 4 дек 2025 | 10:47
  • 6833
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Спартак (Варна), гъста мъгла над стадион "Христо Ботев"

Ботев (Враца) 0:0 Спартак (Варна), гъста мъгла над стадион "Христо Ботев"

  • 4 дек 2025 | 15:32
  • 5168
  • 3
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 19133
  • 47
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 10903
  • 41
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 3495
  • 26
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 18716
  • 109
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 23382
  • 29