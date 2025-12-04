Байерн пак страда в Берлин, но се класира след атрактивна среща, изпълнена с дузпи и автоголове

Байерн (Мюнхен) отново имаше много проблеми при гостуването на Унион (Берлин), но все пак победи с 3:2 и продължава напред към 1/4-финалите в турнира за Купата на Германия. Двубоят насред „Старото лесничейство“ бе много атрактивен и гарниран с доста ситуации пред двете врати. "Железните" от германската столица наскоро измъкнаха 2:2 от баварците в Бундеслигата и са единственият отбор в елита, който не е загубил срещу машината на Венсан Компани.

Най-големите оръжия за Байерн в срещата бяха статичните положения и самия съперник, тъй като и трите попадения за рекордните шампиони през първата част паднаха след два корнера и пряк свободен удар, а два от тях бяха автоголове на играчи на домакините. Дежурното си попадение вкара и Хари Кейн. Унион пък получи и реализира и двете си отсъдени дузпи и дори можеше да изравни в края на мача, но не успя да го направи. Играчът на домакините Леополд Куерфелд записа историческо постижение и се превърна в първия футболист, вкарвал два 11-метрови наказателни удара в един мач срещу Мануел Нойер.

906 – Union Berlin's Leopold Querfeld is the first player to score two penalties against Manuel Neuer in the keepers 906th professional match for club and country. Unique. pic.twitter.com/iMWg5gH0e7 — OptaFranz (@OptaFranz) December 3, 2025

Така Байерн елиминира втори елитен съперник, след като в предишния кръг се справи навън и с Кьолн. Това е и най-успешното представяне за баварците в турнира за последните няколко години.

Байерн веднага натисна съперника си и само след 25 минути поведе с два гола. Първо в 12-ата минута Йошуа Кимих центрира от корнер отляво, стражът на Унион Фредерик Рьонов увисна, а нападателят на берлинчани Илиас Анса заби топката в собствената си мрежа – 0:1 за баварците. Домакините имаха сериозни претенции за нарушение, но реферът Матиас Йоленбек не видя нищо нередно. Дванадесетина минути по-късно Байерн удвои аванса си отново след корнер, след като Хари Кейн с глава засече ново центриране на Кимих – 0:2.

FT | Union Berlin 2-3 FC Bayern



До края на полувремето изглеждаше, че капитанът на Англия ще се разпише още веднъж, но се оказа в засада и попадението не бе признато. Вместо това малко преди тази ситуация ВАР забеляза игра с ръка на Йонатан Та в наказателното поле на Байерн и Унион получи дузпа. 11-метровият наказателен удар бе изпълнен безупречно от Леополд Куерфелд и така в 40-ата минута „железните“ намалиха резултата на 1:2.

И когато Унион сякаш бе поизравнил играта и ще се оттегли на повичка само с гол пасив, домакините отново рухнаха след статично положение и нов автогол. В самия край на полувремето Майкъл Олисе центрира от пряк свободен удар, а Диого Лейте с глава заби топката в собствената си мрежа – 1:3 за Байерн.

Втората част започна с принудителна смяна за гостите, като Александър Павлович се контузи и бе заменен от Леон Горетцка. В 54-ата минута Унион получи нова дузпа, този път за нарушение на Хари Кейн. Куерфелд пак изпълни перфектно от бялата точка и преодоля за втори път Нойер – 2:3. Англичанинът опита бързо да се реваншира за нарушението си и стреля опасно от дистанция няколко минути по-късно, но Фредерик Рьонов успя да избие.

„Железните“ пък също имаха своите шансове да изравнят, но Нойер спаси опасен далечен изстрел на Андрас Шафер, а при друга ситуация Диого Лейте не успя да уцели вратата на баварците от непосредствена близост. Пет минути преди края на редовното време реализиралият два гола от дузпи Куерфелд бе близо до паметен хеттрик, но опасният му удар с глава мина с малко встрани от вратата на Байерн. Така баварците запазиха аванса си и се класираха напред.