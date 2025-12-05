Ботев (Пд) без Тодор Неделев срещу Локо (София)

Ботев Пловдив почти сигурно ще бъде без лидера си Тодор Неделев и при гостуването на Локомотив София. Мачът в "Надежда" е в събота от 12:30 часа. Припомняме, че бившият национал пропусна последния двубой на "канарчетата" - нулевото равенство с Арда в Кърджали. Това е втора поредна визита за "жълто-черните" в шампионата.

Първоначално Неделев бе записан в състава за двубоя с Арда, но на загрявката е почувствал болки и бе заменен. След мача старши треньорът Димитър Димитров-Херо обяви, че капитанът на Ботев Пловдив е бил с травма преди двубоя в Кърджали, но е стиснал зъби. Щабът е преценил да не рискува излишно Неделев.

Той не е водил и занимания, така че почти сигурно ще пропусне и това гостуване.