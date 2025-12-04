Шампионът на Румъния преговаря за защитник на Ботев (Пловдив)

Румънски гранд преговаря за защитник на Ботев (Пловдив), пишат медиите отвъд Дунав. Става въпрос за актуалния шампион на страната ФКСБ, който иска левия бек на "канарчетата" Константинос Балоянис. Напоследък той действа като вътрешен халф и се е понравил с представянето си и тази своя универсалност. В някои мачове той играеше и като крило.

Тимът от Букурещ, който участва тази есен в Лига Европа, е в напреднали преговори за гръцкия бранител и родния клуб. От началото на сезона Балоянис има 12 мача за "жълто-черните" в efbet Лига. Той е бивш младежки национал на Гърция, като в родината си е носил екипите на ПАОК и ОФИ. Той веднага се утвърди в Ботев (Пд), където премина през лятото на 2023 година от тима от остров Крит.

Като юноша Балоянис е част от академиите на английския Арсенал и нидерландския Цволе. Договорът му с пловдивчани е до юни 2026 година. На този етап няма индикации контрактът му да бъде удължен и затова от Ботев почти сигурно ще приемат офертата на ФКСБ. Основната причина е, че през лятото той ще си тръгне от "Колежа" като свободен агент, ако не преподпише, и клубът няма да вземе нищо за него.

Отделно от януари левият бек ще е свободен да парафира предварителни споразумения. Затова ръководството на "канарчетата" се опитва да финализира преговорите до края на тази година и да получи трансферна сума за играча.