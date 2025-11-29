Грозданов и Богданка спечелиха "българското" дерби с Шлепск и Аспарухов в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) записаха трета поредна и общо 6-а победа за сезона в местната ПлюсЛига. Шампионите се наложиха категорично като гости на Шлепск Малов (Сувалки), с националът Аспарух Аспарухов в състава, с 3:0 (25:21, 25:18, 25:19) в мач от изтегления 9-и кръг, игран тази вечер пред над 1800 зрители.

Така Богданка е на 3-о място във временното класиране с 6 победи, 3 загуби и 19 точки, докато Аспарухов и съотборниците му отново са на последната 14-а позиция с едва 1 победа, 7 загуби и 4 точки в актива си.

Следващата среща за Грозданов и компания ще бъде домакинството на Енерга Трефъл (Гданск) от 8-ия кръг. Срещата е в сряда (3 декември) от 18,30 часа българско време. По същото време, но в четвъртък (4 декември) Шлепск пък ще гостува на гранда ЗАКСА (Кенджежин-Кожле).

Алекс Грозданов игра стабилно цял мач за Богданка и завърши с 8 точки (4 блока и 50% ефективност в атака - +7) и за успеха.

Звездата на тима Вилфредо Леон (2 блока, 1 ас, 69% ефективност в атака и 18% позитивно посрещане) и Кевин Сасак (1 ас и 59% ефективност в атака - +12) станаха най-резултатни с по 14 точки за победата.

Въпреки това, за Най-полезен играч (MVP) на мача беше определен разпределителят и капитан на победителите Марчин Коменда.

От друга страна Аспарух Аспарухов също игра цял мач за Шлепск и приключи със скромните 5 точки (2 блока, 27% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане).

Най-резултатен за домакините отново бе диагоналът Бартош Филипяк с 16 точки (2 аса и 52% ефективност в атака - +12).

ШЛЕПСК МАЛОВ (СУВАЛКИ) - БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) 0:3 (21:25, 18:25, 19:25)

ШЛЕПСК: Камил Дрошински, Бартош Филипяк 16, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 5, Енрике Онорато 9, Ян Новаковски 5, Хоакин Галего 6 - Бартош Марянски-либеро (Антони Квасигрох 1, Карол Янкиевич)

Старши треньор: ДОМИНИК КВАПИСКИЕВИЧ

БОГДАНКА: Марчин Коменда 3, Кевин Сасак 14, Вилфредо Леон 14, Илир Ено 11, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 8, Дийнън Гийма 4 - Талес Хос-либеро (Финиън МакКарти 2, Якуб Вахник 2, Мачией Чирек-либеро)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА.

Снимки: plusliga.pl