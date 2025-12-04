Де Дзерби отрече да е получавал предложение от Интер

Старши треньорът на Марсилия Роберто Де Дзерби отрече да е получавал предложение да поеме Интер през лятото. "Нерадзурите" търсеха треньор след края на миналия сезон и Де Дзерби бе едно от спряганите имена. Те се опитаха да назначат Сеск Фабрегас, но той реши да остане в Комо.

Попитан дали е говорил с някой от Интер през лятото, Де Дзерби отговори: "Не, никога. Не е имало контакт през лятото, нула. Бих искал да се завърна в Италия. Милан е футболната ми майка. Много съм привързан към бившия ми клуб, Галиани и Брайда, и всички, които ми помогнаха. Винаги ще имам специално отношение към тях, чувство на благодарност".

Де Дзерби е юноша на Милан, но така и не записа мач за първия отбор. През лятото на 2024 г. той напусна Брайтън след успешен период начело на "чайките". Говореше се, че доста големи клубове имат интерес към него, но в крайна сметка той се озова в Марсилия.