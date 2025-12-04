Дубълът на Етър със седем контроли

Готов е календара с приятелските срещи на Етър II (Велико Търново) за зимната подготовка. Планира се, тя да започне в средата на януари следващата година. Селекцията на Стефан Ангелов ще тренира на местната база до старта на пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. Допълнително ще се уточнява мястото на спарингите.

Програмата за контролите:

17 януари: Етър II (Велико Търново) – Академик (Свищов)

24 януари: Етър II (Велико Търново) – Лудогорец III (Разград)

31 януари: Етър II (Велико Търново) – Черноломец (Попово)

7 февруари: Етър II (Велико Търново) – Павликени (Павликени)

14 февруари: Етър II (Велико Търново) – Янтра (Полски Тръмбеш)

21 февруари: Етър II (Велико Търново) – Левски 2007 (Левски)

28 февруари: Етър II (Велико Търново) – Павликени (Павликени)