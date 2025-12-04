Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Етър II
  3. Дубълът на Етър със седем контроли

Дубълът на Етър със седем контроли

  • 4 дек 2025 | 14:21
  • 89
  • 0

Готов е календара с приятелските срещи на Етър II (Велико Търново) за зимната подготовка. Планира се, тя да започне в средата на януари следващата година. Селекцията на Стефан Ангелов ще тренира на местната база до старта на пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. Допълнително ще се уточнява мястото на спарингите.

Програмата за контролите:

17 януари: Етър II (Велико Търново) – Академик (Свищов)

24 януари: Етър II (Велико Търново) – Лудогорец III (Разград)

31 януари: Етър II (Велико Търново) – Черноломец (Попово)

7 февруари: Етър II (Велико Търново) – Павликени (Павликени)

14 февруари: Етър II (Велико Търново) – Янтра (Полски Тръмбеш)

21 февруари: Етър II (Велико Търново) – Левски 2007 (Левски)

28 февруари: Етър II (Велико Търново) – Павликени (Павликени)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Цветомир Найденов представи новия халф на ЦСКА 1948

Цветомир Найденов представи новия халф на ЦСКА 1948

  • 4 дек 2025 | 13:43
  • 2196
  • 0
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 1758
  • 4
Добруджа 0:1 Лудогорец, разградчани вкараха в края на първата част

Добруджа 0:1 Лудогорец, разградчани вкараха в края на първата част

  • 4 дек 2025 | 13:51
  • 7618
  • 38
Билети по 15 лева за феновете на ЦСКА на "Тича"

Билети по 15 лева за феновете на ЦСКА на "Тича"

  • 4 дек 2025 | 12:17
  • 418
  • 0
Левски без Алдаир и Карл Фабиен в "Овча купел"

Левски без Алдаир и Карл Фабиен в "Овча купел"

  • 4 дек 2025 | 12:11
  • 4375
  • 1
Созопол обяви програмата и контролите за зимната подготовка

Созопол обяви програмата и контролите за зимната подготовка

  • 4 дек 2025 | 11:28
  • 361
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:1 Лудогорец, разградчани вкараха в края на първата част

Добруджа 0:1 Лудогорец, разградчани вкараха в края на първата част

  • 4 дек 2025 | 13:51
  • 7618
  • 38
11-те на Ботев (Враца) и Спартак (Варна)

11-те на Ботев (Враца) и Спартак (Варна)

  • 4 дек 2025 | 14:17
  • 465
  • 0
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 8444
  • 31
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 1758
  • 4
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 15899
  • 92
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 18166
  • 25