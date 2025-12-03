Стефан Ангелов: Закономерно представяне на Етър II

Вторият отбор на Етър (Велико Търново) завърши на шесто място есенния полусезон на Северозападната Трета лига. Треньорът Стефан Ангелов направи равносметката пред Sportal.bg .

„Представянето ни е закономерно, с оглед резултатите и класирането. Винаги може и по-добре. Грешките, което допуснахме през първата част на сезона, ще се опитаме да ги отстраним с много работа. Предстои да дадем шанс на още млади момчета да се докоснат до мъжкия футбол, защото разликата е голяма. За пореден път ще подчертая, че Етър II е сформиран в него да се изграждат, развиват и интегрират в мъжкия футбол, млади състезатели. Добри резултати и класиране са допълнителен бонус“.