11-те на Ботев (Враца) и Спартак (Варна)

Станаха ясни стартовите състави на Ботев (Враца) и Спартак (Варна), които се изправят един срещу друг в двубой от 18-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Христо Ботев” стартира в 15:30 часа.

БОТЕВ (ВР) - СПАРТАК (ВН)

Стартови състави:

Ботев: 25. Димитър Евтимов, 4. Ариан Кабаши, 5. Божидар Чорбаджийски, 9. Даниел Генов, 12. Илия Юруков, 14. Ивей Ромееш, 21. Радослав Цонев, 33. Кристиян Малинов, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов, 79. Мартин Петков;

Спартак: 23. Максим Ковальов, 3. Матео Петрашило, 4. Иван Алексиев, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 11. Александър Георгиев, 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов, 50. Илкер Будинов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски.