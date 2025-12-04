Популярни
Джон Тери посочи какво ще спре Челси за титлата

  • 4 дек 2025 | 13:23
  • 1369
  • 0

Легендата на Челси Джон Тери отправи остра критика към представянето на бившия си отбор при загубата с 1:3 от Лийдс в сряда вечер. Бившият капитан на тима разкритикува непостоянството на „сините“ и заяви, че именно то ще им коства титлата, след като поражението ги отдалечи от Арсенал и Манчестър Сити.

„Сините“ влязоха в сблъсъка във впечатляваща форма, след като наскоро срази Барселона в Шампионската лига и направиха реми с Арсенал. Въпреки това отборът на Енцо Мареска се срина на „Елънд Роуд“.

„Какво слабо представяне“, заяви Тери във видео, публикувано в TikTok. „Всичко, което казах за гостуването на Лийдс – че ще бъдат агресивни, че феновете ще са надъхани, че това е враждебно място за игра.“

„Отиваш там и им отговаряш със същото, или смекчаваш удара. По всичко личи, че със сигурност не сме направили това през първото полувреме.

Не можем да направим два поредни силни мача срещу Барса и Арсенал, а после това тази вечер!. Това със сигурност няма да те направи претендент за титлата в края на сезона. За съжаление, точно това ще ни коства трофея в края. Липсва ни опит. Няма как да гостуваш на Лийда и да не знаеш какво те очаква там. Трябва да отидеш там и да покажеш борба, да се противопоставиш по всякакъв начин и след това да си извоюваш правото ти да водиш играта.”

Тери дори предположи, че мениджърът Енцо Мареска може да се откаже от ротациите, след като петте му промени в стартовия състав срещу отбора на Илия Груев се оказаха неуспешни.

“Гол от статично положение, индивидуални грешки в защита – очевидно не е достатъчно добро. Може би това е възможност за мениджъра да погледне състава и да си каже: „Добре, ротациите не са за мен занапред, знам кои са най-добрите ми 13-14 играчи и ще се придържам към тях, а останалите просто ще трябва да се справят с това“, добави бившият защитник.

Мареска: Те бяха по-добри и заслужено спечелиха
