Мареска: Те бяха по-добри и заслужено спечелиха

Мениджърът на Челси Енцо Мареска не бе никак доволен от представянето на своя тим в мача с Лийдс (1:3). Той разкритикува играчите си за неубедителното им представяне и призна превъзходството на съперника по всеки един показател.

„Много слаба вечер. Те бяха по-добри от нас във всеки един аспект. Ще се опитаме да анализираме, да си извадим поуки от този мач и да се съсредоточим върху следващия. Не става въпрос за притежанието на топката. За притежанието е нужна цел. Днес те бяха по-добри от нас във всеки аспект и заслужено спечелиха. Поздравления за тях. След гола, който отбелязахме, имахме 1-2 много чисти шанса с Коул, с Жоао, но третият гол напълно уби мача. Стана много по-трудно“, започна Мареска.

Голяма победа за Груев и Лийдс, йоркшърци надиграха Челси

След силните мачове срещу Барселона и Арсенал, тази загуба изглеждаше доста нелогична.

„Това е реалността. В Премиър лийг трябва да се представяш добре във всеки мач, без значение дали си домакин, гост, или кой е съперникът. Важно е да видим къде ще бъдем през февруари, март и тогава да правим изводи. Когато играеш срещу Барселона и Арсенал, очакваш по-добро представяне тази вечер, но това невинаги е възможно. Имаме някои играчи, за които не е възможно да играят на всеки два или три дни. Рийс, Уес, такива играчи, но не можем да ги използваме във всеки мач“, допълни специалистът.

„Няма нищо, което можем да вземем от този мач. Можем само да прегледаме и анализираме какво направихме и да видим какво трябва да подобрим. Не печелиш мачове само с класа. Нужни са повече неща. Днес те бяха по-добри от нас. Нито фокус, нито концентрация. С топка, без топка, в единоборствата, за вторите топки. Във всички аспекти те бяха по-добри от нас. Сега се фокусираме върху следващия мач", каза още италианецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages