Левски изпусна 4 мачбола и Локомотив взе драматична победа в Пловдив

Шампионите от Левски София изпуснаха 4 мачбола в четвъртата част и вицешампионите от Локомотив Авиа стигнаха до драматична победа с 3:2 (25:15, 20:25, 27:29, 31:29, 15:11) в отложен мач от 7-ия кръг на efbet Супер Волей, който се игра в пълна зала “Паисий Хилендарский” в Пловдив.

Двата тима изиграха изключително интригуващ и драматичен двубой в залата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарский“, като срещата бе и повторение от финалната серия през миналия сезон, когато „сините“ триумфираха с титлата.

"Железничарите“ записаха шеста поредна победа и без загуба до момента запазват перфектния си баланс от началото на настоящата кампания, като заемат втората позиция в класирането с 16 точки, с 1 по-малко от лидера Нефтохимик (Бургас). Левски пък регистрира второ поражение и остава на третото място в подреждането.

В следващия кръг Локомотив среща Дея спорт (Бургас), на 6 декември (събота) от 19:00 часа, а Левски почива.

Вицешампионите от Локомотив Авиа поведоха с12:6 в първата част. Единична блокада на Тодор Скримов срещу атака на Жулиен Георгиев - 7:12. Йордан Люцканов атакува в аут и пловдивчани поведоха с 14:7. Технична атака Ана Ивайло Дамянов в центъра и 15:8. Тодор Вълчев атакува по острия диагонал за 16:9. Ас на Тодор Скримов - 11:16. Найден Найденов взе прекъсване за Локомотив. Тодор Скримов заби трети ас от началото на мача - 12:16. Блокаут на Жулиен Георгиев направи резултата 18:12. Мартин Татаров замени Гордан Люцканов. Ас на Жулиен Георгиев - 19:12. Мощна атака на Жулиен Георгиев - 20:12. Пайп на Тодор Вълчев даде аванс на Локомотив при 23:14. Пайп на Кристиян Алексов и Локомотив спечели категорично първата част с 25:15.

Шампионите от Левски дръпнаха с 3 точки в началото на втората част с 6:3. Атака на Кристиян Алексов и равенство при 6:6. Ас на Гордан Люцканов и 8:6 за “сините”. Юлиан Вайзиг сгреши в атака и Локомотив поведе с 10:9. Ас на Юлиан Вайзиг и Левски поведе с 14:13. Ивайло Дамянов атакува в аут и 15:13 за шампионите. Найден Найденов взе втори таймаут за Локомотив. Блокаут на Юлиан Вайзиг и 17:13 за Левски. Ас на Кристиян Алексов и 16:17. Атака на Жулиен Георгиев изравни резултата при 17:17 с мощна атака. Тодор Скримов атакува технично от зона 4 и 20:17 за Левски. Мощна атака на Юлиан Вайзиг - 22:18. Тодор Скримов се справи с тройна блокада по острия диагонал от зона 4 - 23:18. Пайп на Гордан Люцканов и Левски спечели втората част с 25:20.

Шампионите от Левски поведоха с 9:4. Изключителна комбинация Стоил Палев - Гордан и 11:5. Блокада спря атака на Жулиен Георгиев и 12:5. Димитър Дулчев се появи в игра за пловдивчани. Пайп на Тодор Скримов и 13:10 за “сините”. Нова технична атака от невъзможна ситуация на Тодор Скримов - 14:10. Ас на Лазар Бучков - 14:10. Ас на Антон Станчев намали резултата до 17:19. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Локомотив изравни резултата пир 19:19. Единична блокада на Гордан Люцканов и “сините” поведоха с 21:19. Ас на Юлиан Вайзиг - 22:19. Блокада на Димитър Дулчев и Локомотив намали до 21:22. Гордан Люцканов атакува мощно от зона 2 и 23:21 за шампионите. Блокада на Кирил Колев спря атака на Юлиан Вайзиг и 24:24. Двоен блок спря атака на Тодор Скримов и Локомотив поведе с 25:24. Тодор Скримов изравни с атака за 25:25. Тодор Вълчев атакува в аут и геймбол за “сините” при 26:25. Троен блок спря атака на Тодор Скримов и ново равенство 26:26. Технична атака на Кристиян Алексов и пловдивчани излязоха напред с 27:26. Ас на Тодор Скримов и шампионите стигнаха до нов геймбол при 28:27. Нов ас на Тодор Скримов и 29:27.

Ас на Стоил Палев и 2:1 за Левски. Блокада на Гордан Люцканов и 6:5. Гордан Люцканов атакува мощно за 7:5 за “сините”. Ас на Лазар Бучков и 12:9. Ас на Кристиян Алексов и 12:13. Локомотив поведе със 17:15. юлиан Вайзиг атакува технично за 16:17. Блокаут на Юлиан Вайзиг и равенство при 18:18. Ас на Гордан Люцканов и блокаут на Петьо Иванов и Левски поведе с 20:8. Найден Найденов взе прекъсване за Локомотив. Кристиян Алексов атакува в аут - 22:20. Тройна блокада на домакините спря атака на Юлиан Вайзиг и Локомотив поведе с 23:22. Кристиян Алексов сгреши начален удар и равенство 23:23. Светослав Гоцев атакува мощно в центъра и шампионите стигнаха до мачбол при 24:23. Грешен начален удар на Тодор Скримов - 24:24. Капитанът Светослав Гоцев атакува отново и 25:24. Блокаут на Димитър Дулчев - 25:25. Атака в центъра на Лазар Бучков и мачбол №3 за “сините” - 26:25. Тодор Вълчев изравни с мощна атака - 26:26. Стоил Палев пусна технично в полето на пловдивчани 27:26. Кристиян Алексов атакува над блокадата 27:27. Великолепна комбинация Стоил Палев - Лазар Бучков - 28:27. Блокаут на Кристиян Алексов - 28:28. Гордан Люцканов сгреши в атака и Локомотив поведе с 29:28. Кристиян Алексов атакува в аут и ново равенство 29:29. Ас на Кристиян Алексов и Локомотив спечели четвъртата част с 31:29.

Тайбрекът започна отлично за вицешампионите, които поведоха с 4:1. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Пайп на Тодор Скримов и 2:4. Гордан Люцканов би сервис в мрежата - 3:6. Юлиан Вайзиг атакува успешно 4:6. Блокада спря технична атака на Тодор Скримов и 8:4. Мощна атака на Юлиан Вайзиг - 5:8. Тодор Скримов атакува мощно 6:9. Ас №8 на Тодор Скримов и 7:9. Найден Найденов взе прекъсване за Локомотив. Светослав Гоцев атакува мощно за 8:10. Антон Станчев вдигна топката с една ръка към Ивайло Дамянов и вицешампионите поведоха с 11:8. Блокада на Ивайло Дамянов спря атака на Юлиан Вайзиг - 12:8. Николай Желязков взе второ таймаут в тайбрека. Блокада на Ивайло Дамянов и 13:8. Тодор Вълчев атакува покрай блокадата и изведе пловдивчани до мачбол при 14:10. Локомотив стигна до успех в тайбрека с 15:11 и в мача с 3:2 гейма.

Кирил Колев бе избран за MVP.

Най-резултатни за победата на „черно-белите“ бяха Тодор Вълчев и Кристиян Алексов с по 20 точки.

За Левски Тодор Скримов реализира 22 точки, от които и 8 аса, но това не бе достатъчно за успех на "сините".

ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) - ЛЕВСКИ СОФИЯ 3:2 (25:15, 20:25, 27:29, 31:29, 15:11)

ЛОКОМОТИВ: Владимир Станков, Жулиен Георгиев 10, Тодор Вълчев 20, Кристиян Алексов 20, Ивайло Дамянов 12, Кирил Колев 7 - Мартин Иванов-либеро (Димитър Дулчев 5, Антон Станчев 3)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

ЛЕВСКИ: Стоил Палев 5, Юлиан Вайзиг 15, Тодор Скримов 22, Гордан Люцканов 18, Светослав Гоцев 11, Лазар Бучков 7 - Димитър Добрев-либеро (Мартин Татаров 1, Димитър Пейчинов, Мартин Тотков, Петко Петков, Петьо Иванов 2)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ.

Снимки: Startphoto