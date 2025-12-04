Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Найден Найденов: Двата отбора направиха уникален мач, който за щастие успяхме да спечелим

Найден Найденов: Двата отбора направиха уникален мач, който за щастие успяхме да спечелим

  • 4 дек 2025 | 12:34
Волейболистите на Локомотив Авиа повалиха Левски София след страхотен трилър с 3:2 гейма, в отложен мач от шести кръг на efbet Супер Волей. Така пловдивчани, водени от Найден Найденов, продължават без загуба, като са втори в класирането с 6 победи и 16 точки.

Старши треньорът на Локомотив Авиа Найден Найденов заяви, че тимът ме е записал важна психологическа победа, но шампионатът продължава и целият отбор трябва да продължи да се бори във всеки мач.

„Двата отбора направиха уникален мач, който за щастие успяхме да спечелим. Започнахме много добре, основното оръжие – сервиса правилно беше насочен, вторият гейм беше обратното имахме 8-9 грешки, и Левски се възползва. Най-важното е, че успяхме да излезем от тежки ситуации. Това показва, че и с грешките продължаваме да се борим и да вярваме, че ще спечелим.”

За блокадата, която бе в основата на успеха:

„В последния месец работихме много върху този елемент, защото го можем, но трябваше доста работа за да са се получи този синхрон. Радвам се, че успяваме да надградим и имаме успех на то този елемент. Играем мач за мач. Да, победихме Левски, това е важен успех, но все пак мачовете продължават. Трябва от утре д се настроим за следващата битка, защото много неща могат да се случат. Отбелязахме много важна психологическа победа, но това нищо не означава, трябва да продължим да играем.“

Снимки: Startphoto

