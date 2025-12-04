Популярни
MVP Кирил Колев: Имаме качества да станем шампиони

  • 4 дек 2025 | 12:15
Отборът на Локомотив-Авиа повали Левски София след страхотен трилър с 3:2 гейма, в отложен мач от шести кръг на efbet Супер Волей. Така пловдивчани, водени от Найден Найденов, продължават без загуба, като заемат втора позиция в класирането с 6 победи и 16 точки.

Младият централен блокировач на Локо Кирил Колев, който завърши със 7 точки ( 3 блока) бе избран за Най-полезен състезател - MVP на мача.

„Загубихме два гейма поради много наши грешки. Трябваше да ги лимитираме и да спазваме указанията на треньорите“, заяви Кирил Колев след трудния успех.

За блокадата, която бе в основата на успеха:

„Работим за тази успешна блокада от много време. Още от началото се видя, че този елемент ни куца и започнахме да тренираме повече за него. Явно работата е дала своите резултати“.

За бъдещето:

„Сигурен съм, че можем и се надявам за го покажем. Имаме качествата и можем са станем шампиони.“

Снимки: Startphoto

