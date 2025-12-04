Ноа Лайлс обяви първия си старт за 2026 г. в очакване на силно завръщане на пистата

Световният и олимпийски шампион Ноа Лайлс възнамерява да открие кампанията си за 2026 г. на място, където е печелил титлата в последните четири поредни години. След 70-дневна почивка от състезания, световният шампион в спринта Ноа Лайлс потвърди завръщането си на пистата, с което дава сигнал за началото на своя сезон 2026.

Американската звезда ще се състезава в спринта на 60 метра на турнира New Balance Indoor Grand Prix в Бостън на 24 януари.

Как Ноа Лайлс влезе в историята на Диамантената лига през 2025 г.

Лайлс обяви участието си, като сподели официален плакат на събитието в своята история в Инстаграм. Плакатът, на който присъстваха и колегите му атлети Джейк Уайтман и Ел Сейнт Пиер, послужи като тиха декларация за намерението му да доминира в предстоящия сезон на закрито.

Това ще бъде осмото участие на Лайлс в престижния турнир в Бостън, където той има впечатляващи постижения. В момента спринтьорът е в серия от четири поредни победи в дисциплината 60 метра. През 2025 г. той постигна време от 6.52 секунди за победата, но личният му рекорд и рекорд на турнира е 6.44 секунди – време, което постави през 2024 г. Феновете с нетърпение ще очакват да видят дали той може да атакува това постижение тази година.

