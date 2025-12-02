Популярни
  3. Как Ноа Лайлс влезе в историята на Диамантената лига през 2025 г.

  • 2 дек 2025 | 10:04
Американската спринтова звезда Ноа Лайлс влезе в историята през 2025 г., като се пребори със сериозни препятствия, за да завоюва рекордната шеста титла от Диамантената лига в дисциплината 200 метра. Сезонът беше всичко друго, но не и лесен за олимпийския шампион, но въпреки това завърши по познат начин: с Лайлс на върха на подиума, с вдигнати ръце и стегнати бицепси в знак на триумф на стадион "Летцигрунд“ в Цюрих.

Победата на Лайлс на финала на Диамантената лига беше отражение на неговата бурна година. Изправен срещу олимпийския шампион Лециле Тебого, Лайлс трябваше да положи неимоверни усилия, за да навакса изоставането си и да изтръгне победата с части от секундата.

Въпреки това, когато залогът беше най-висок, той направи представяне, което циментира неговото наследство.

"Шест е голямо число. Чух, че това е най-големият брой в леката атлетика! Това е още един рекорд в списъка и е доста хубаво да го притежавам“, усмихна се Лайлс, докато стискаше своя диамантен трофей в Цюрих, цитиран от портала на Диамантената лига.

Мечтите на Лайлс да запази световната си доминация бяха застрашени в началото на годината от контузия на сухожилие, която го извади от пистата до юли. С наближаващото Световно първенство по лека атлетика в Токио той разполагаше само с два месеца, за да достигне върхова форма.

Завръщането му на Диамантената лига в Монако беше експлозивно – победа с 19.88 секунди на 200 метра, която послужи като директен отговор на загубата му от Тебого на олимпийския финал предходната година.

Въпреки това Лайлс остана прагматичен. Той гледаше на всяко състезание от Диамантената лига не просто като на надпревара, а като на критична генерална репетиция за Токио. Този подход означаваше да приеме редки загуби, особено на 100 метра, където отстъпи на Облик Севил в Лондон и Лозана, както и на Кишейн Томпсън в Силезия.

Въпреки тези поражения Лайлс остана фокусиран върху голямата цел. След като завърши втори след Томпсън с най-добро лично постижение за сезона от 9.90, той беше оптимист.

"Това е страхотна стъпка напред. Трябваше да видя резултат под 10 секунди. Трябваше да видя победа, да побеждавам хора, днес надвих някои наистина големи имена. Набирам увереност. Това ме кара да се вълнувам истински за Токио. Колкото повече бягам, толкова по-добър ставам. Вълнувам се все повече с всеки изминал ден и това работи.“Окончателното завръщане

Към края на август Лайлс имаше една последна възможност да докаже своята готовност. Влизайки във финала на Диамантената лига с "уайлд кард“, той отчаяно искаше да заяви позициите си срещу Тебого.

Последвалото състезание беше истински трилър, в който Лайлс настигна своя съперник, за да пресече финалната линия с време 19.74 секунди.

Тази победа затвърди статута му на най-успешния лекоатлет в историята на Диамантената лига.

Още по-важното е, че тя го тласна към Токио, където той спечели четвърта поредна световна титла.

В сезон, белязан от контузия и преследване на конкуренцията, Ноа Лайлс доказа за пореден път, че знае как точно да покори света.

Снимки: Gettyimages

