Официално: Избори като при комунизма във ФИА

Настоящият президент на ФИА Мохамед бин Сулайем официално вече е единственият кандидат за поста, след като промени правилата за избор и така отстрани съперниците си.

Бин Сулайем промени правилата така, че всеки кандидат трябва да представи екип от седем вицепрезиденти, които представляват отделни региони: двама от Европа и по един от Азия и Пасифика, Близкия изток и Северна Африка, Северна Америка, Южна Америка и Африка. И се оказа, че само той разполага с пълен екип.

🚨| Mohammed Ben Sulayem moves one step closer to re-election in FIA announcement:



— Mohammed Ben Sulayem is set to stand unopposed for a second term as FIA president. The governing body confirmed he is the only candidate eligible for the upcoming elections. A loophole in the… pic.twitter.com/bPrstion8G — This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) November 15, 2025

Хамилтън и Леклер могат да напуснат предсрочно Ферари

Решаваща роля в този трик получи съпругата на Бърни Екълстоун – Фабиана, която единствена в Южна Америка отговаря на изискванията за номинация и тя е част от екипа на Бин Сулайем.

Изборите за президент на ФИА са на 12 декември в Ташкент, а другите двама кандидати – Тим Майер и Лора Виларс се оттеглиха, като Виларс оспорва пред съда промените в изборните правила на ФИА.

Дадоха ФИА на съд заради "недемократичните президентски избори"