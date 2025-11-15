Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Официално: Избори като при комунизма във ФИА

Официално: Избори като при комунизма във ФИА

  • 15 ное 2025 | 12:08
  • 626
  • 0
Официално: Избори като при комунизма във ФИА

Настоящият президент на ФИА Мохамед бин Сулайем официално вече е единственият кандидат за поста, след като промени правилата за избор и така отстрани съперниците си.

Бин Сулайем промени правилата така, че всеки кандидат трябва да представи екип от седем вицепрезиденти, които представляват отделни региони: двама от Европа и по един от Азия и Пасифика, Близкия изток и Северна Африка, Северна Америка, Южна Америка и Африка. И се оказа, че само той разполага с пълен екип.

Хамилтън и Леклер могат да напуснат предсрочно Ферари
Хамилтън и Леклер могат да напуснат предсрочно Ферари

Решаваща роля в този трик получи съпругата на Бърни Екълстоун – Фабиана, която единствена в Южна Америка отговаря на изискванията за номинация и тя е част от екипа на Бин Сулайем.

Изборите за президент на ФИА са на 12 декември в Ташкент, а другите двама кандидати – Тим Майер и Лора Виларс се оттеглиха, като Виларс оспорва пред съда промените в изборните правила на ФИА.

Дадоха ФИА на съд заради "недемократичните президентски избори"
Дадоха ФИА на съд заради "недемократичните президентски избори"
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

  • 15 ное 2025 | 08:09
  • 2915
  • 0
Насър Ал-Атия: Ще се опитам отново да спечеля рали "Дакар"

Насър Ал-Атия: Ще се опитам отново да спечеля рали "Дакар"

  • 14 ное 2025 | 18:37
  • 5120
  • 0
Хорнър събира инвеститори, за да се върне във Формула 1

Хорнър събира инвеститори, за да се върне във Формула 1

  • 14 ное 2025 | 18:21
  • 3607
  • 3
Педро Акоста оглави класирането във Валенсия

Педро Акоста оглави класирането във Валенсия

  • 14 ное 2025 | 17:59
  • 1274
  • 0
Вилньов: Коментарите на президента на Ферари са шокиращи

Вилньов: Коментарите на президента на Ферари са шокиращи

  • 14 ное 2025 | 15:48
  • 1936
  • 6
Стела: Гледаме най-доброто поколение пилоти в историята на Формула 1

Стела: Гледаме най-доброто поколение пилоти в историята на Формула 1

  • 14 ное 2025 | 15:28
  • 1116
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Мюмюн Кашмер: Мъри Стоилов може да води някои от турските грандове

Мюмюн Кашмер: Мъри Стоилов може да води някои от турските грандове

  • 15 ное 2025 | 11:30
  • 7510
  • 4
България влиза в устата на крокодила

България влиза в устата на крокодила

  • 15 ное 2025 | 07:04
  • 12656
  • 48
11-те на Франция (U19) и България (U19) - гледайте на живо!

11-те на Франция (U19) и България (U19) - гледайте на живо!

  • 15 ное 2025 | 13:22
  • 434
  • 0
Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

  • 15 ное 2025 | 07:37
  • 21446
  • 22
Кристиано Роналдо може да пропусне не един, а два мача от Световното

Кристиано Роналдо може да пропусне не един, а два мача от Световното

  • 15 ное 2025 | 11:06
  • 4554
  • 3
Ерата "Флорентино Перес" в Реал Мадрид приключва?

Ерата "Флорентино Перес" в Реал Мадрид приключва?

  • 15 ное 2025 | 09:40
  • 10733
  • 11