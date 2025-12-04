Популярни
  2. Наполи
  3. Конте: Повече заслужавахме да продължим напред

Конте: Повече заслужавахме да продължим напред

  • 4 дек 2025 | 02:06
  • 267
  • 0
Конте: Повече заслужавахме да продължим напред

Треньорът на Наполи Антонио Конте е убеден, че отборът му повече е заслужавал да се класира за 1/4-финалите за Купата на Италия. "Партенопеите" не успяха да пречупят Каляри в редовното време, но пък дузпите им помогнаха да стигнат до следващата фаза на турнира.

„Беше безкрайна серия от дузпи, миналия сезон също ни трябваха дузпи, за да победим Модена за Купата на Италия. Този път беше много по-трудно, защото всички играчи изпълниха ударите си много добре и беше тежко за вратарите. В крайна сметка отборът, който най-много заслужаваше, продължи напред. Жалко, че допуснахме онзи гол след нещастен рикошет в Мактоминей, но видях добра реакция от всички. Знаем, че в момента не разполагаме с много играчи, но трябва просто да продължим и да се справим по най-добрия начин с това, с което разполагаме", заяви Конте.

Наполи имаше нужда от дузпи, за да прескочи най-сетне 1/8-финалите на Купата на Италия
Наполи имаше нужда от дузпи, за да прескочи най-сетне 1/8-финалите на Купата на Италия

Досега през сезона Конте до голяма степен се въздържаше от ротации в състава между Серия "А" и Шампионската лига, но тази вечер най-накрая даде рядък шанс за изява на някои играчи, за да запази титулярите си за предстоящия сблъсък с Ювентус-

„Понякога си принуден да взимаш определени решения. Направихме го и срещу Лацио, трябваше да видим някои играчи от самото начало. Играем на всеки три дни и едни и същи футболисти не могат да го правят постоянно. Щастлив съм от отговорите, които получих, знаехме, че ще бъде трудно. Всички усещат голямо чувство за отговорност и правим това, което е необходимо. Доволен съм от това“, допълни специалистът.

Снимки: Gettyimages

