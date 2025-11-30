Мартин Атанасов и Mонца с 6-а поредна загуба в Италия

Отборът на Веро Волей (Монца), в който играят националът Мартин Атанасов и младежкият такъв Жасмин Величков, допуснаха 6-а поредна и общо 8-а загуба от началото на сезона в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Екели тим отстъпи като домакин на силния тим на Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) с 0:3 (23:25, 23:25, 17:25) в мач от 8-ия кръг на шампионата, игран тази вечер.

По този начин Монца остава на предпоследното 11-о място във временното класиране със само 1 победа, 8 загуби и 4 точки. В междинния 9-и кръг Атанасов, Величков и съотборниците им ще са отново домакини, но на гранда Кучине Лубе (Чивитанова), с Александър Николов в състава. Срещата е в сряда (3 декември) от 21,45 часа българско време.

Мартин Атанасов игра цял мач като титуляр за Монца и стана втори по резултатност с 10 точки (42% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - -5).

С точка повече - 11, завърши Лука Мартила (48% ефективност в атака - +6).

Жасмин Величков пък влезе за малко като резерва във втората и третата част само за изпълнение на сервис.

За тима на Пиаченца над всички бе турският национал Ефе Мандърачъ със страхотните 22 точки (2 блока, 3 аса, 71% ефективност в атака и 80% позитивно посрещане - +11), а Алесандро Боволента добави още 11 точки (1 блок и 56% ефективност в атака - +2) за победата.

ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) - ГАЗ СЕЙЛС БЛУЕНЕРДЖИ (ПИАЧЕНЦА) 0:3 (23:25, 23:25, 17:25)

МОНЦА: Ян Цимерман 1, Лука Мартила 11, МАРТИН АТАНАСОВ 10, Ерик Рьорс 9, Томас Берета 6, Леандро Моска 6 - Леонардо Сканферла-либеро (Кристиан Падар, ЖАСМИН ВЕЛИЧКОВ, Якопо Ларица)

Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ

ПИАЧЕНЦА: Паоло Поро 2, Алесандро Боволента 11, Ефе Мандърачъ 22, Хосе Мигел Гутиерес 5, Джанлука Галаси 6, Робертланди Симон 9 - Доменико Паче-либеро (Франческо Компарони, Анри Леон, Драган Травица, Роберт Андринга)

Старши треньор: ДАНТЕ БОНИНФАНТЕ.

Снимки: legavolley.it