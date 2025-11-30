Рожденикът Алекс Николов с 15 точки, Лубе лесна победа срещу Кунео

Националът Александър Николов, който днес е рожденик, и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) записаха 5-а победа за сезона в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей биха категорично у дома МА Акуа Сан Бернардо (Кунео) с 3:0 (25:20, 25:13, 25:18) в мач от 8-ия кръг на шампионата, игран тази вечер.

Рожденикът Александър Николов впечатли с изпълнение на Металика!

Така Лубе най-вероятно ще остане на 4-о място с 5 победи, 3 загуби и 17 точки във временното класиране.

Мартин Атанасов и Mонца с 6-а поредна загуба в Италия

В следващия, междинен, 9-и кръг Алекс Николов и компания са гости на Веро Волей (Монца), с Мартин Атанасов и Жасмин Величков в състава. Срещата е в сряда (3 декември) от 21,45 часа българско време.

Алекс Николов изигра отличен мач за Лубе и отново бе най-полезен с 15 точки (3 аса) за победата.

Матиа Ботоло също завърши с 15 точки (7 аса!, 1 блок), а Ерик Льопки добави 14 точки (1 блок, 2 аса) за успеха.

За тима на Кунео Нейтън Ферал беше единственият с двуцифров актив - 12 точки (3 аса).

Снимки: legavolley.it