Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски разгроми Септември със 7:0 и възстанови аванса си от осем точки на върха
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Рожденикът Алекс Николов с 15 точки, Лубе лесна победа срещу Кунео

Рожденикът Алекс Николов с 15 точки, Лубе лесна победа срещу Кунео

  • 30 ное 2025 | 19:29
  • 937
  • 0

Националът Александър Николов, който днес е рожденик, и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) записаха 5-а победа за сезона в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей биха категорично у дома МА Акуа Сан Бернардо (Кунео) с 3:0 (25:20, 25:13, 25:18) в мач от 8-ия кръг на шампионата, игран тази вечер.

Рожденикът Александър Николов впечатли с изпълнение на Металика!
Рожденикът Александър Николов впечатли с изпълнение на Металика!

Така Лубе най-вероятно ще остане на 4-о място с 5 победи, 3 загуби и 17 точки във временното класиране.

Мартин Атанасов и Mонца с 6-а поредна загуба в Италия
Мартин Атанасов и Mонца с 6-а поредна загуба в Италия

В следващия, междинен, 9-и кръг Алекс Николов и компания са гости на Веро Волей (Монца), с Мартин Атанасов и Жасмин Величков в състава. Срещата е в сряда (3 декември) от 21,45 часа българско време.

Алекс Николов изигра отличен мач за Лубе и отново бе най-полезен с 15 точки (3 аса) за победата.

Матиа Ботоло също завърши с 15 точки (7 аса!, 1 блок), а Ерик Льопки добави 14 точки (1 блок, 2 аса) за успеха.

За тима на Кунео Нейтън Ферал беше единственият с двуцифров актив - 12 точки (3 аса).

Снимки: legavolley.it

Следвай ни:

Още от Волейбол

Лора Славчева: Щастлива съм, че сме категорични, но не трябва да се отпускаме

Лора Славчева: Щастлива съм, че сме категорични, но не трябва да се отпускаме

  • 30 ное 2025 | 17:21
  • 525
  • 0
Ева Каменска: Трябва да забравим този мач възможно най-бързо

Ева Каменска: Трябва да забравим този мач възможно най-бързо

  • 30 ное 2025 | 17:08
  • 505
  • 0
Юлия Иванова: В нашия отбор има страх от Марица

Юлия Иванова: В нашия отбор има страх от Марица

  • 30 ное 2025 | 17:05
  • 616
  • 1
Ахметджан Ершимшек: Всеки се опитва да победи Марица

Ахметджан Ершимшек: Всеки се опитва да победи Марица

  • 30 ное 2025 | 17:00
  • 484
  • 0
Марица спечели с лекота при гостуването на ЦСКА

Марица спечели с лекота при гостуването на ЦСКА

  • 30 ное 2025 | 15:36
  • 1113
  • 1
Любо Ганев: Към момента, билети за мача България - Полша - няма!

Любо Ганев: Към момента, билети за мача България - Полша - няма!

  • 30 ное 2025 | 15:03
  • 2015
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 72229
  • 442
Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

  • 30 ное 2025 | 19:29
  • 25654
  • 16
Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

  • 30 ное 2025 | 16:55
  • 42066
  • 122
Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

  • 30 ное 2025 | 17:58
  • 25601
  • 23
Челси 1:1 Арсенал, Мерино изравнява

Челси 1:1 Арсенал, Мерино изравнява

  • 30 ное 2025 | 18:29
  • 9403
  • 32
Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

  • 30 ное 2025 | 15:18
  • 24755
  • 9