Георги Татаров, Илия Петков и Гротадзолина с 9-а поредна загуба

Националите Илия Петков, Георги Татаров и техният Юаса Батери (Гротадзолина) записаха 9-а поредна загуба от началото на сезона в италианската Суперлига. Играчите на Масимилиано Ортензи паднаха у дома от гранда и лидер в подреждането Сър Суса Скай (Перуджа) с 0:3 (23:25, 21:25, 21:25) в среща от междинния 9-и кръг на първенството, играна тази вечер в зала "Пала Савели".

По този начин Гротадзолина продължава да е на последното 12-о място във временното класиране без победа и с една единствена спечелена точка до момента. В редовния 10-и кръг Петков, Татаров и съотборниците им са отново домакини, но на шампиона Итас (Тренто). Срещата е в неделя (7 декември) от 18,00 часа българско време.

Илия Петков игра цял мач и завърши с 6 точки (1 ас и 100% ефективност в атака (5 от 5) - +2).

Силен Георги Татаров с 16 точки, Гротадзолина взе само гейм на Модена в Италия

Георги Татаров пък влезе за малко като резерва за Гротадзолина в края на третия гейм, но без да се отчете с нито една точка.

Най-резултатен за домакините стана Джулио Магалини с 16 точки (2 блока, 56% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +6).

За тима на Перуджа Уасим Бен Тара (1 ас и 50% ефективност в атака - +4) и Агустин Лосер (3 блока, 1 ас и 67% ефективност в атака - +4) реализираха съответно 12 и 10 точки за победата.

Но за Най-полезен играч (MVP) на мача беше определен разпределителят на победителите Симоне Джанели, който се отчете и с 4 точки (1 ас) за успеха.

ЮАСА БАТЕРИ (ГРОТАДЗОЛИНА) - СЪР СУСА СКАЙ (ПЕРУДЖА) 0:3 (23:25, 21:25, 21:25)

ГРОТАДЗОЛИНА: Марко Фаласки, Амир Голзадех 12, Джулио Магалини 16, Микеле Федрици 11, ИЛИЯ ПЕТКОВ 6, Марко Пелакани 1 - Андреа Маркизио-либеро (Драган Станкович 1, ГЕОРГИ ТАТАРОВ, Мануеле Маркиани)

Старши треньор: МАСИМИЛИАНО ОРТЕНЗИ

ПЕРУДЖА: Симоне Джанели 4, Уасим Бен Тара 12, Камил Семенюк 7, Олег Плотнитский 7, Агустин Лосер 10, Федерик Крозато 5 - Марко Гаджини-либеро (Донован Джаворонок 5, Брайън Аргилагос)

Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ.

Снимки: legavolley.it