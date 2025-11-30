Силен Георги Татаров с 16 точки, Гротадзолина взе само гейм на Модена в Италия

Националите Илия Петков, Георги Татаров и техният Юаса Батери (Гротадзолина) допуснаха 8-а поредна загуба от началото на сезона в италианската Суперлига. Възпитаниците на Масимилиано Ортензи взеха гейм, но отстъпиха като гости на гранда Валса Груп (Модена) с 1:3 (18:25, 25:21, 18:25, 18:25) в двубой от 8-ия кръг на първенството, игран тази вечер в зала "Пала Панини".

Така Гротадзолина остава на последното 12-о място във временното класиране без победа и с една единствена спечелена точка до момента. В следващия, междинен, 9-и кръг Петков, Татаров и съотборниците им са домакини на лидера Перуджа. Срещата е в сряда (3 декември) от 21,30 часа българско време.

Георги Татаров се включи много силно като резерва за Гротадзолина още в първия гейм и то на поста диагонал, като стана най-резултатен с 16 точки (2 аса и 37% ефективност в атака - +4).

Джулио Магалини също приключи с 16 точки (2 блока, 1 ас, 62% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +2).

Илия Петков пък игра цял мач и завърши с 5 точки (1 блок, 1 ас и 43% ефективност в атака - -1).

За тима на Модена Влад Давискиба реализира 16 точки (1 блок, 1 ас, 52% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +2), докато Паул Бухегер се отчете с 11 точки (1 блок, 1 ас и 69% ефективност в атака - +5) за победата.

ВАЛСА ГРУП (МОДЕНА) - ЮАСА БАТЕРИ (ГРОТАДЗОЛИНА) 3:1 (25:18, 21:25, 25:18, 25:18)

МОДЕНА: Амир Тизи-Уалу 4, Ахмед Икбайри 5, Влад Давискиба 16, Лука Поро 9, Джовани Сангуинети 9, Симоне Анцани 7 - Люк Пери-либеро (Якопо Масари 8, Паул Бухегер 11)

Старши треньор: АЛБЕРТО ДЖУЛИАНИ

ГРОТАДЗОЛИНА: Марко Фаласки 2, Амир Голзадех 3, Джулио Магалини 16, Микеле Федрици 7, ИЛИЯ ПЕТКОВ 5, Драган Станкович 2 - Андреа Маркизио-либеро (ГЕОРГИ ТАТАРОВ 16, Лазар Копривица)

Старши треньор: МАСИМИЛИАНО ОРТЕНЗИ.

Снимки: legavolley.it