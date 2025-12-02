Популярни
Изненадващи загуби за Милуоки и Хюстън

  • 2 дек 2025 | 10:56
  • 278
  • 0
Изненадващи загуби за Милуоки и Хюстън

Поредният силен мач на Янис Адетокунбо се оказа недостатъчен за тима на Милуоки Бъкс, който претърпя неочаквана загуба от Вашингтон Уизардс със 126:129 като гост. Отборът от столицата, макар и най-слабият в Източната конференция, успя да обърне резултата през второто полувреме и да постигне победа.

Гръцката суперзвезда отново беше в центъра на събитията за „Елените“, завършвайки мача с 26 точки (10/16 от зоната за две точки, 6/11 от наказателната линия), 7 борби, 4 асистенции, 1 открадната топка и 1 чадър за 32 минути на терена. Кевин Портър пък реализира 30 точки, 4 борби и 5 асистенции за "Елените", при това с изключителна ефективност (12/15 в стрелбата от игра). Въпреки това, техните усилия не бяха достатъчни, за да предотвратят поражението.

Бъкс започнаха силно и изглеждаше, че контролират темпото, завършвайки първата четвърт с преднина от 34:28. Превъзходството им продължи и през втория период, в резултат на което се оттеглиха на почивка с осем точки аванс (66:58).

Ситуацията се промени драстично след подновяването на играта. Уизардс намериха ритъм в атака, възползваха се от лошата защита на Бъкс и с впечатляваща контраатака успяха да обърнат мача в своя полза, достигайки в крайна сметка до победата.

Това беше едва третата победа за Уизардс през сезона, като тимът вече е с баланс 3-16. Бъкс пък претърпяха 13-ата си загуба и с показатели 9-13 вече са извън местата, водещи до плей-ин турнира.

В същото време изненада се получи и в мача Юта Джаз (7-13) - Хюстън Рокетс (13-5). "Ракетите" загубиха със 125:133, въпреки че Кевин Дюрант вкара 32 точки, а Алперен Шенгюн се развихри с 31 точки, 14 асистенции и 8 борби за тексасци. За Юта Лаури Марканен отбеляза 29 точки, а Кийонте Джордж реализира 28.

Снимки: Gettyimages

