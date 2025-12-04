Влахович ще се оперира, ще отсъства поне до март

Сърбинът Душан Влахович се контузи в събота в двубоя с Каляри, получавайки тежка травма на мускулно-сухожилното съединение на левия дълъг адуктор, а сега „Гадзета дело Спорт“ обяви времето и мястото на операцията на нападателя.

Според италианския вестник, Душан Влахович ще бъде опериран в четвъртък в Лондон. Сърбинът е с тежка травма на мускулно-сухожилното съединение на левия дълъг адуктор.

Става въпрос за контузия, която за футболист, особено за нападател, който разчита на сила и експлозивност като него, е почти равносилна на фрактура. Времето за възстановяване се оценява на около три месеца, въпреки че, както винаги в такива случаи, точната оценка ще бъде възможна едва след операцията и процеса на рехабилитация.

Следователно, завръщането на Влахович на терена се очаква едва през март, което означава, че няма как да бъде продаден през зимата, каквито индикации имаше.

Непосредствено преди публикацията на престижния италиански вестник, Влахович се обяви и чрез социалните мрежи, изпращайки послание до феновете на „бианконерите“. Той написа в публикация в Instagram: „Ще се видим скоро“.

Ювентус сега ще трябва да разчита на останалите си нападатели и да бъде без сърбина до пролетта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages