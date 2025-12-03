Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Спалети: Истинският лъв дава всичко от себе си дори срещу мишка

Спалети: Истинският лъв дава всичко от себе си дори срещу мишка

  • 3 дек 2025 | 03:52
  • 124
  • 0

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети остана доволен от победата над Удинезе (2:0) на осминафиналите за Купата на Италия.

„Изиграхме добър мач, направихме всичко добре. Бяхме балансирани, възползвахме се от шансовете си и създадохме доста възможности“, заяви Спалети.

„Можехме да се справим по-добре в определени ситуации и предвид нивото, което имаме, трябваше да се възползваме от тях. Трябва да си свиреп и безпощаден. Истинският лъв дава всичката си сила, дори срещу мишка", продължи бившият селекционер на Италия.

Ювентус с лекота елиминира Удинезе
Спалети беше попитан и за мнението му относно представянето на нападателите Джонатан Дейвид и Лоис Опенда. И двамата нямаха късмет да се разпишат, защото техни попадения бяха отменени заради засади.

„Те са двама централни нападатели. Ако говорите с тях, ще ви кажат, че там се чувстват най-добре на терена. Дейвид е много добър технически и се свързва добре с отбора. Движи се отлично в наказателното поле, когато отборът играе срещу нисък блок, и знае как да се справя в трудни ситуации. Опенда е по-добър в атаките от дълбочина, нуждае се от пространство, но те се допълват взаимно и могат да играят заедно. Доволни сме, че се справят добре", обясни Спалети.

Снимки: Gettyimages

