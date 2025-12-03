Популярни
  Локомотив (Пловдив)
  2. Локомотив (Пловдив)
  Душан Косич: Тази загуба е трудна за преглъщане

Душан Косич: Тази загуба е трудна за преглъщане

  3 дек 2025 | 20:28
  • 925
  • 0

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич сподели мнението си след драматичната загуба от ЦСКА с 1:2. "Смърфовете" бяха близо до точката, но с гол от дузпа в добавеното време "червените" изтръгнаха победата.

"В две-три ситуации, в които трябваше да действаме, усложнихме живота си. През второто полувреме се представихме по-добре. Когато вкарахме гол, се върнахме назад, без натиск от ЦСКА и позволихме да ни създадат ситуации. Не бяхме достатъчно ефективни. Имаме много работа за вършене. Тази загуба е трудна за преглъщане. В последните три-четири двубоя късметът не е на наша страна, особено след този с Ботев (Пловдив), но трябва да го приемем. В началото на сезона много от тези неща работиха в наша полза. В последните мачове и съдийските решения не са на наша страна. Имаме още два двубоя, трябва да вдигнем глави и да забравим тази загуба, защото днес имаше хора, които изиграха добър мач и работиха усърдно.

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой
8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

Понякога във футбола се случва така - печелиш срещу фаворитите, но губиш точки срещу отборите по-надолу в класирането. Това е процес, в който ние трябва да се усъвършенстваме. Израснахме много от миналия сезон, когато се борихме за оцеляване. Не трябва да имаме такива лоши моменти в хода на срещите. Това е, което би ни донесло късмет. Направихме много голяма стъпка от миналия сезон досега. Боли ни, че не спечелихме някои мачове, в които заслужавахме да го направим. Това са футболни моменти, които не бяха на наша страна. Трябва да продължим да работим.

ЦСКА 2:1 Локомотив (Пловдив)

Най-голямата цел е да бъдем на първото място. Ние сме амбициозни, но трябва да гледаме реално на нещата. В последните седмици нямаме футболния късмет, от който имаме нужда. Трябва да си го заслужим. Трябва да останем спокойни и да работим здраво. Локомотив опитва да играе агресивен футбол, да има темпо в мачовете. Казвам на играчите, че агресията трябва да бъде под контрол, а не глупава. Защо имаме толкова много жълти картони? Може би половината от тях не са заслужени. Очаквам и от съдиите да приемат тези неща с разбиране.

ЦСКА 2:1 Локомотив (Пловдив)

Понякога сме щастливи, тъжни, но тези неща са много по-важни от резултата на терена. Любослав Пенев е легенда, аз му пожелавам всичко най-добри и стискам палци да се възстанови. Понякога е трудно да приемем тези удари на живота. Моля се за него и цялото му семейство! Стискам палци всичко да бъде наред", заяви Косич.

Снимки: Борислав Трошев

