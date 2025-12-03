Росица Денчева отпадна в първия кръг на сингъл в Египет

Росица Денчева отпадна в първия кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 30 000 долара. Денчева отстъпи пред латвийската квалификантка Камила Бартоне с 0:6, 6:2, 3:6 за час и 49 минути игра.

След като загуби първия сет, българката поведе с 4:1 във втората част и я спечели с 6:2. В решителния трети сет Росица Денчева имаше аванс от 3:1, но допусна обрат до крайното 6:3 в полза на латвийката.

Във вторник Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки в Шарм ел Шейх. Българската тенисистка си партнира с французойката Алиса Реге.