Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Росица Денчева отпадна в първия кръг на сингъл в Египет

Росица Денчева отпадна в първия кръг на сингъл в Египет

  • 3 дек 2025 | 18:46
  • 215
  • 0
Росица Денчева отпадна в първия кръг на сингъл в Египет

Росица Денчева отпадна в първия кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 30 000 долара. Денчева отстъпи пред латвийската квалификантка Камила Бартоне с 0:6, 6:2, 3:6 за час и 49 минути игра.

След като загуби първия сет, българката поведе с 4:1 във втората част и я спечели с 6:2. В решителния трети сет Росица Денчева имаше аванс от 3:1, но допусна обрат до крайното 6:3 в полза на латвийката.

Във вторник Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки в Шарм ел Шейх. Българската тенисистка си партнира с французойката Алиса Реге.

Следвай ни:

Още от Тенис

Алекса Каратанчева се класира за втория кръг в Анталия

Алекса Каратанчева се класира за втория кръг в Анталия

  • 3 дек 2025 | 10:45
  • 670
  • 0
Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови кариерата си

Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови кариерата си

  • 3 дек 2025 | 05:06
  • 3368
  • 7
Серина Уилямс подхрани слуховете, че ще се завърне на корта

Серина Уилямс подхрани слуховете, че ще се завърне на корта

  • 2 дек 2025 | 21:41
  • 1629
  • 1
Росица Денчева е 1/4-финал на двойки в Египет

Росица Денчева е 1/4-финал на двойки в Египет

  • 2 дек 2025 | 17:05
  • 586
  • 0
Димитър Кисимов започна с победа на силен турнир в САЩ

Димитър Кисимов започна с победа на силен турнир в САЩ

  • 2 дек 2025 | 16:53
  • 556
  • 0
Адриан Андреев още на старта в Анталия

Адриан Андреев още на старта в Анталия

  • 2 дек 2025 | 16:26
  • 620
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:1 Локо (Пд), греда за "червените"

ЦСКА 1:1 Локо (Пд), греда за "червените"

  • 3 дек 2025 | 19:19
  • 47866
  • 178
Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

  • 3 дек 2025 | 17:28
  • 27057
  • 30
България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

  • 3 дек 2025 | 18:33
  • 4879
  • 6
Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

  • 3 дек 2025 | 16:15
  • 18384
  • 13
Съставите на Атлетик Билбао и Реал Мадрид, Чаби Алонсо прави две промени

Съставите на Атлетик Билбао и Реал Мадрид, Чаби Алонсо прави две промени

  • 3 дек 2025 | 19:12
  • 1676
  • 5
ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 24860
  • 25