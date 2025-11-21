Росица Денчева е финалистка в Ираклион

Росица Денчева се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната българка и Елена Бърбулеску (Румъния) направиха обрат и победиха на полуфиналите четвъртите поставени Анна Хертел (Полша) и Ева Мари Ворачек (Германия) с 3:6, 6:3, 10-3. Срещата продължи 85 минути.

Българката и румънката спечелиха последните седем точки в шампионския тайбрек и триумфираха с победата.

В спор за титлата утре Денчева и Бърбулеску ще играят срещу Лаура Сватикова (Словакия) и Драгиня Вукович (Сърбия).

За последно българката беше финалистка на двойки в края на месец август на турнир в Швейцария.