Росица Денчева е 1/4-финал на двойки в Египет

Българката Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Шарм ел-Шейх (Египет) с награден фонд 30 хиляди долара.

Денчева и Алиса Реге (Франция) надделяха над поставените под номер 4 Вероника Евалд (Полша) и Сандра Самир (Египет) със 7:6(4), 7:5 след 107 минути игра. Те наваксаха пасив от 3:5 гейма във втория сет и стигнаха до обрат, за да триумфират, а следващите им съпернички ще бъдат Кейти Дън (Великобритания) и Виктория Морвайова (Словакия).

В надпреварата на сингъл 18-годишната българка ще играе в първия кръг срещу квалификантката Камила Бартоне (Латвия).