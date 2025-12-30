Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Касаткина е психически презаредена за новия сезон

Касаткина е психически презаредена за новия сезон

  • 30 дек 2025 | 13:03
Касаткина е психически презаредена за новия сезон

Състезаващата се за Австралия тенисистка Даря Касаткина каза, че се чувства психически презаредена и готова да се завърне към тениса на международния турнир в Бризбейн, след като си взе шестседмична почивка за възстановяване на психичното здраве.

Родената в Русия Касаткина, която смени националността си през март, прекрати сезона си през октомври, позовавайки се на психическото напрежение от натоварения график на турнирите и емоционалния стрес от борбата си за получаване на австралийски паспорт.

„За нас, тенисистките, е много трудно да приемем, че се нуждаем от почивка“, каза тя пред Australian Associated Press.

„Имаме турнир след турнир и трябва да защитаваме точките от предишния сезон, което е допълнително безпокойство. Просто чувствах, че ако продължавам така, щях да затъна в по-дълбока дупка.“

Касаткина, която не се е връщала в Русия повече от две години, след като разкри, че е с нетрадиционна сексуална ориентация  и се изказа срещу войната в Украйна, каза, че й е отнело известно време, за да се успокои далеч от тениса.

„Първите три седмици бяха катастрофа“, каза тя.

„Беше наистина трудно. Просто не ми харесваше. Чувствах се супер нещастна и в наистина мрачно положение. След шест седмици чувствам, че най-накрая съм се презаредила.

Трябваше да направя това, за да разбера, че има определени граници, които можеш да преодолееш, и след това трябва да си дадеш пространство, за да запазиш разума си.

Турнирът в Бризбейн, част от подготовката за Откритото първенство на Австралия, започва в неделя.

Снимки: Imago

