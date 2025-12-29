Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  Де Минор: Нищо не може да замени здравата работа

Де Минор: Нищо не може да замени здравата работа

  • 29 дек 2025 | 13:32
  • 246
  • 0
Де Минор: Нищо не може да замени здравата работа

Австралийският тенисист Алекс Де Минор, който е номер 7 в световната ранглиста, е предприел по време на паузата преди старта на новия сезон, да наблегне на физическата си подготовка, за да е по-конкурентен на лидерите Карлос Алкарас и Яник Синер, предава АФП.

"Имах оспорвани мачове срещу тях в последните години с чувството, че се приближавам малко по малко", каза Де Минор в Сидни - няколко дни преди "Юнайтед Къп" - турнир за смесени отбори, който започва в петък в Пърт.

"За мен е важно да намеря различни варианти да дестабилизирам тези играчи, да поемам повече рискове и да ги затруднявам", смята австралиецът.

Той е работил много върху физическата си подготовка по време на паузата, като има нов кондиционен треньор.

"Целта ми е да ставам по-добър и да продължа да прогресирам. Нищо не може да замени здравата работа", твърди 26-годишният играч.

"През годините качих малко повече тегло, което ми помогна", подчерта Де Минор.

До момента той е загубил 13-те мача, които е изиграл срещу Яник Синер, както и петте си срещи с Карлос Алкарас. Той е шесткратен четвъртфиналист от турнирите от “Големия шлем”, като два пъти това става през 2025 - на Откритите първенства на Австралия и САЩ.

Снимки: Gettyimages

