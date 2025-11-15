70 ранени в Ангола покрай контролата с Аржентина

Приятелският мач между Ангола и Аржентина, изигран този петък на стадион „11 ноември“ в Луанда, част от честванията на 50-годишнината от независимостта на Ангола, беше белязан от сериозни инциденти извън стадиона, довели до 70 ранени, според Института за спешна медицинска помощ на страната.

Сред регистрираните произшествия се открояват 23 случая на травми при фенове, които са били стъпкани или са паднали поради голямото струпване на хора пред входовете. Много от нараняванията са получени, когато групи запалянковци са се опитали да влязат на стадиона без билети. По принцип съоръжението е с капацитет от 50 хиляди души, а Анголската футболна федерация е пуснала в продажба 48 хиляди билета, като масовата цена е била 1 долар.

Други 47 зрители са се нуждаели от медицинска помощ, след като са се оплакали от главоболие и високо кръвно налягане – симптоми, свързани с напрежението, жегата и пренаселеността, които са се усещали в близост до стадиона.

Messi is being worshipped like a god everywhere he goes to. These are fans chanting “Messi” in Angola few moments after he left Elche pic.twitter.com/Kgmuj2HYDo — J. 🇵🇸 (@Messilizer01) November 14, 2025

Атмосферата стана още по-напрегната със сблъсъци между стотици фенове и анголската полиция, преди и по време на мача. Властите са попречили на много зрители да влязат поради липса на билет или защото са притежавали забранени предмети. Решението е предизвикало недоволство сред запалянковците, което е довело до блъскане, обиди и моменти на голямо объркване, принуждавайки полицията да затвори няколко врати на стадиона от съображения за сигурност. Въпреки насилието при сблъсъците няма данни за арести.

На терена аржентинците се наложиха с 2:0 с голове на Лаутаро Мартинес и Лионел Меси.

#SelecciónMayor

🗓 #AmistosoInternacional



🔝 El instante más buscado, con devolución de gentilezas por parte de Lautaro 🔝



🐐✍ Lionel Messi y su firma en el triunfo argentino ante Angola 🙌



🎧 Sonido ambiente en Luanda 💪 pic.twitter.com/UxKvx3AAvC — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 14, 2025

Иначе Ангола няма да играе на идното Световно първенство.

Меси и Лаутаро сложиха успешен край на година за Аржентина