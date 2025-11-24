Почина човекът, убедил Меси да избере Аржентина пред Испания

В неделя на 73-годишна възраст почина Омар Соуто, който прекара близо 30 години в служба на Аржентинската футболна асоциация (AFA). Той беше мениджър, отговарящ за логистиката на всички национални отбори на страната. Макар и непозната за широката публика извън света на „Албиселесте“, неговата фигура беше изключително важна и уважавана, особено от играчите, с които изгради силна връзка и заедно спечелиха Световното първенство през 2022 г. В Аржентина името му остава завинаги свързано с това на Лионел Меси.

Преди 22 години

По време на Световното първенство за юноши до 17 години във Финландия през 2003 г. отборите на Аржентина и Испания са настанени в един и същи хотел. Член на испанския треньорски щаб се обръща към селекционера на „Албиселесте“ Уго Токали с въпроса защо не е повикал „играча от Барселона“. „Той е много по-добър от всички, които са тук“, казва испанецът. Токали пита за кого става въпрос, а отговорът е: „Лионел, онзи с магическите крака“. По това време Испания отдавна се опитва да убеди Меси, който вече от три години е в академията на Барса, да приеме повиквателна за техния национален отбор.

„Хлапето от Барса“

В Испания вече се говори, че Меси е от съвсем друга класа – през последния сезон той е отбелязал 38 гола в 31 мача за юношеските формации на „блаугранас“. Въпреки това всеки път, когато Испания се опитва да го повика, баща му Хорхе отказва от негово име. След завръщането си в Аржентина Токали възлага на Соуто конкретна задача: „Трябва да ми доведеш хлапето от Барселона“. „Кого?“, пита Соуто. „Лео Меси“, гласи отговорът. Така той започва да обмисля как да намери телефонния номер на семейство Меси, докато не му хрумва идея, която се оказва гениална.

Хитростта на Соуто

Той разказва историята в старо интервю за Tyc Sports: „Влязох в един кол център и поисках телефонен указател на Росарио, знаехме само, че е оттам. Откъснах страницата с номерата на фамилия Меси, проведох един случаен разговор, за да оправдая влизането си, и излязох. Първият номер, на който попаднах, беше на бабата на Лионел, която ми даде номера на чичо му. Чичото пък ми даде този на баща му. Обадих му се, представих се и му казах, че искаме да повикаме сина му“.

Планът „Меси“

Всичко върви по план, с изключение на малка подробност – Соуто смята, че Лео е умалително от Леонардо и бърка името. Хорхе Меси го поправя, но веднага се съгласява: „Нямахме търпение, отказахме на Испания, защото синът ми иска да играе само за „албиселесте“. Соуто изиграва ключова роля и в последната част от плана „Меси“. Заедно с тогавашния селекционер на Аржентина Хосе Пекерман той организира набързо приятелски мач, за да може Меси да дебютира за отбора до 20 години и така да стане невъзможно повиквателната му от Испания.

За разлика от днес, тогавашните правила на ФИФА гласят, че дори една официална поява в младежка формация е достатъчна, за да обвърже играча с дадена страна. Федерацията дава съгласието си, бързо е намерен съперник (Парагвай) и Меси влиза в игра за отбора до 20 години. Аржентина печели с 8:0 и операцията завършва с пълен успех. Мисията е изпълнена. Останалото е история: Световно първенство до 20 години през 2005 г., Олимпийски игри през 2008 г., Копа Америка през 2021 г. и 2024 г. И най-вече – световната титла в Катар, отново с Омар до него.

„Беше само въпрос на време“

Като млад Соуто мечтае да стане журналист, но смъртта на баща му го принуждава да се откаже от мечтите си и да започне работа. Става директор на супермаркет на едро, докато не получава възможност да се присъедини към AFA, която не отказва. Когато говори за Меси, той омаловажава своята роля: „Лео винаги е искал да играе за Аржентина, беше само въпрос на време“. В миналото той отправя и критики към пресата: „Преди намираха всякакви извинения, за да го нападат. Днес, след като спечели Копа Америка и Световното първенство, се държат точно обратното и му дават право, дори когато греши“.

Завинаги свързан с Лео

„Аз съм на мястото, на което 40 милиона аржентинци биха искали да бъдат: виждам Меси и говоря с него, с играчите и с треньорите“, обича да казва той. Соуто обикаля света в служба на Аржентина: „Вярвам, че си свърших добре работата. Какво повече бих могъл да искам? Само да поживея още малко, за да продължа да се наслаждавам на всичко това“, заявява той наскоро. Той не успява да изпълни последното си желание, но името му ще остане завинаги свързано с един от най-великите играчи в историята. Ако Меси е станал Меси, то малка част от заслугата е и на Омар Соуто.

Посланието на Меси

"Ти винаги беше до мен и беше този, който проправи пътя на AFA да ме забележи. Страхотен човек, който е невъзможно да бъде забравен от всички нас, които имахме привилегията да играем за националния отбор. Твоето наследство ще живее вечно. Никога няма да те забравим, Омар. Почивай в мир", написа Меси в Инстаграм към техни общи снимки.