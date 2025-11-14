Популярни
Меси и Лаутаро сложиха успешен край на година за Аржентина

  • 14 ное 2025 | 20:00
Аржентина победи с 2:0 Ангола като гост в контрола, играна пред 50 000 зрители в Луанда. Демонстративният двубой бе организиран по повод 50-годишнина от независимостта на африканската държава, като се твърди, че домакините са платили на световния шампион около 13 милиона долара, за да го докарат за празника. Това бе и последната среща на “албиселесте” за тази година. Лаутаро Мартинес откри резултата в 43-тата минута след асистенция на Лионел Меси. В 82-рата двама си размениха ролите и осемкратният носител на "Златната топка" също се разписа.

Лионел Скалони заложи на силен стартов състав, в който Херонимо Рули започна на вратата, след като Емилиано Мартинес не бе повикан за този мач. Фойт, Ромеро, Таляфико и Гонсалес оформиха защитното каре, а в халфовата линия започнаха Де Пол, Мак Алистър и Ло Селсо. Капитанът Лионел Меси, Лаутаро Мартинес и Тигао Алмада оформиха нападателно трио.

Преди началото на двубоя президентът на Ангола връчи на Лионел Меси специална награда, докато голямата звезда на Аржентина му подари фланелка с автографите на целия национален отбор.

Домакините започнаха ентусиазирано и в първия 1/4 час дори бяха по-опасният отбор на терена. В 11-ата минута Рули се намеси решаващо, спасявайки много опасен удар на Банза, който се опита да го прехвърли. След това Аржентина пое контрола. Маркес спаси изстрел на Меси в 18-ата минута, а в 39-ата минута осемкратният носител на “Златната топка” направи голям пропуск, след като получи в наказателното поле от Алмада, но стреля неточно. Четири минути по-късно Меси обаче намери добре отдясно Лаутаро Мартинес, който от движение стреля в близкия ъгъл, давайки преднина на световния шампион.

Аржентина започна силно и второто полувреме. В 52-рата минута Меси стреля от въздуха, но встрани от целта.

За отбелязване е, че в 59-ата минута в игра за своя дебют за национални отбор се появи братът на Алексис Мак Алистър - Кевин. Алмада пък получи контузия и бе заменен от Бундия.

Темпото бе доста ниско през второто полувреме и не се случваше почти нищо интересно. Все пак в последния 1/4 час Аржентина увеличи малко оборотите и това веднага даде резултат. В 82-рата минута Меси проби в наказателното поле, но в последния момент Буату изчисти топката с шпагат. Веднага след това обаче Лаутаро върна кълбото към Ла Пулга, който с плътен удар в далечния ъгъл удвои резултата.

Четири минути след това Меси отстъпи мястото си на друг дебютант - Хоакин Паничели.

Така Аржентина записа седма победа от деветте мача, които изигра през 2020 година.

