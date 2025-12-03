Популярни
Магията на Карлос Сайнц озари и Уилямс

  • 3 дек 2025 | 16:25
Отборът на Уилямс стана петият тим, който бележи напредък в своите резултати в първата година след привличането на Карлос Сайнц в своите редици, а тази тенденция се забелязва още от дебюта на испанеца във Формула 1 през 2015 година в Торо Росо.

Тогава дъщерният тим на Ред Бул запазва своята позиция в класирането при конструкторите от сезон 2014, но печели повече от двойно повече точки, 30 срещу 67. В голяма степен този скок се дължи на двете четвърти места, които Макс Верстапен записа в Унгария и Съединените щати. В същото време най-добрият резултат на Сайнц беше седмата позиция, която той записа в Гран При на САЩ в Остин.

В края на 2017 година испанецът премина в Рено, а прогресът на френския екип през сезон 2018 беше категоричен. Той се изкачи с две места в контрукторския шампионат, класирайки се четвърти с актив от 122 точки срещу 57, които бяха спечелени година по-рано. След това дойде и трансферът в Макларън, където отново имаше придвижване от шесто на четвърто място с увеличение на точковия актив от 62 на 145 плюс едно качване на подиума от страна на Сайнц в Бразилия.

През 2021 година испанецът се присъедини към екипа на Ферари, който беше направи катастрофален сезон 2020, в който се беше класирал едва шести с актив от 131 точки. В първия сезон на Сайнц обаче Скудерията стигна до третото място в шампионата, печелейки 323.5 точки.

Сезон 2025 обаче бележи най-голями прогрес на отбор в първата година, в която Сайнц е част от него. През 2024 година Уилямс се класира на деветата позиция с едва 17 точки на своята сметка, а сега, кръг преди края на сезона, британският екип вече си гарантира петото място в шампионата при това с актив от цели 137 пункта или над оскратно увеличение за само една година.

