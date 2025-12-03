Популярни
Формула 1 се сбогува с DRS след Гран При на Абу Даби

  3 дек 2025
Предстоящата тази неделя надпревара за Гран При на Абу Даби ще сложи края на една ера във Формула 1, започнала през 2011 година.

Става дума за ерата на системата за намаляване на челното съпротивление DRS. Тя беше въведена с идеята да улесни изпреварванията, които бяха станали почти невъзможни в края на първото десетилетие на 21 век.

Според регламента, който се използва и до ден днешен, всеки пилот, който изостава с по-малко от секунда от движещия се пред него състезател, има правото да отвори своето задно крило в определени зони от пистата, което да му даде по-висока максимална скорост. По този начин трябваше да се компенсира ефектът на мръсния въздух, който раздалечаваше колите в завоите.

С годините обаче изпреварванията започнаха да стават все по-зависими и по-зависими от DRS, което никак не се харесва на феновете, които не приемат тези изпреварвания за „истински“. От догодина обаче това няма да бъде проблем, тъй като DRS вече няма да се използва след въвеждането на изцяло новите технически правила във Формула 1.

Те предвиждат активна аеродинамика както на задното, така и на предното крило, която ще може да се използва безусловно от пилотите през цялото време, дори и на мокро. Това, поне на теория, отново ще направи изпреварванията „истински“, въпреки че очакванията са те да са силно зависими от начина, по който пилотите използват хибридните си системи.

