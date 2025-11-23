Волейболистка на Славия е новата Мис България

22-годишната волейболистка Симона Бакърджиева спечели короната Мис България 2025 на бляскава церемония във Военния клуб в София. Състезателката на Славия надделя в надпреварата сред 30 претендентки за титлата.

Красавицата от Панагюрище впечатли журито със своята естествена визия, дисциплина, спортен характер и модерно излъчване.

"Много съм щастлива. Това е първият ми конкурс и емоцията беше невероятна. Между момичетата имаше само приятелство", сподели новата носителка на титлата.

Бакърджиева е централна блокировачка с над седемгодишна спортна кариера в Първа волейболна дивизия. Паралелно с това тя е студент по европейска политика и икономика, дизайнер и основател на авторската модна марка Tensei Fashion.

"Волейболът ме научи на дисциплина и характер, модата – на креативност и стил", казва Симона, която получи и много престижни подаръци и международно признание.

През новата 2026 година красавицата ще представи и личен парфюмен бранд.

Новата миска Симона Бакърджиева обяви също, че през следващата година фокусът ѝ ще бъде върху насърчаване на спорта сред младите, подкрепа на жените в модните и креативните индустрии и популяризиране на образование, дисциплина и самоусъвършенстване.

"Стремя се да вдъхновявам младите да вярват в мечтите си, да бъдат смели и да създават бъдещето, което заслужават", заяви красавицата.

"Всички момичета бяха наистина много положително настроени за конкурса, което всъщност показва феърплея. Нямаше никаква завист. Усещаше се само приятелско отношение между нас. Много се радвам, че е така", заяви пред NOVA Бакърджиева.