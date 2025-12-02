Мениджърът на Брентфорд: Ще направим мача труден за Арсенал

Мениджърът на Брентфорд Кийт Андрюс е убеден, че неговите футболисти няма да бъдат лесен съперник за Арсенал на „Емиратс“ в сряда.„Пчеличките“ са изправени пред трудна задача срещу лидерите в Премиър лийг, но Андрюс смята, че играчите му са готови за предизвикателството.

„Съвсем очевидно е, че това ще бъде трудна задача, но е и задача, която трябва да приемем“, заяви Андрюс на пресконференция.

„Те са корав орех за чупене, със сигурност. Не допускат твърде много голове и не допускат твърде много положения, но ние сме отбор, който може да повлияе на противника и понякога да направи мача доста неудобен за него. Надяваме се да направим това в сряда вечер“, добави той.

Андрюс е съгласен, че статичните положения може да са ключови в двубоя, като и двата отбора се представят отлично в това отношение през сезона.

„Мисля, че това ще бъде мач, в който статичните положения ще играят много голяма роля и се надяваме, че ще можем да бъде от правилната страна“, заяви още мениджърът на Брентфорд.