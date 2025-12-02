Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  Артета: Утре всички на "Емиратс" трябва да бъдем като животни

  • 2 дек 2025 | 12:59
  • 2466
  • 1
Мениджърът на Арсенал Микел Артета определи утрешния мач срещу Брентфорд като жизненоважен и призова всички привърженици да подкрепят отбора “като животни” на “Емиратс”. Лидерът в Премиър лийг записа ремита в два от последните си три мача в първенството, което даде възможност на някои от преследвачите да скъсят дистанцията.

“Докато не мине тренировката по-късно днес, не мога да знам какво ще се случи със съмненията, които имаме за някои играчи. Салиба имаше малък проблем, но мисля, че е въпрос на дни. Нека видим дали ще бъде на разположение утре. За Леандро Тросар също е въпрос на дни. За Кай Хавертц става дума за седмици. Нека видим как ще се развие през следващите седмици. Справя се наистина добре, прави някои неща на терена. Мисля, че ще му е нужно известно време. На Габриел Магаляеш също му трябват няколко седмици.

Този сезон е най-лошият по отношение на контузиите в някои зони на терена - особено в предната линия. А сега и това, което случва със защитата. Учим се и успяхме да сформираме отбор, който е много по-надежден и има много повече опции. Научихме се и от миналото, че трябва да използваме играчи на различни позиции, ако искаме да се конкурираме толкова добре. Примерът на Микел Мерино е най-добрият”, заяви Артета на днешната си пресконференция, предшестваща утрешния мач с Брентфорд.

Запитан дали утрешният двубой е възможност да извърши ротации в състава си, испанецът отговори така: “ Утре в 19:30 часа (б.ред. - местно време) имаме възможност да бъдем на “Емиратс”, да скачаме и да вложим енергията си, за да спечелим мача. Това е възможността, която имаме. Като животни, всички на „Емиратс“, за да победим Брентфорд. Това е възможността. Тя е жизненоважна. Огромна”.

