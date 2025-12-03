Популярни
РБ Лайпциг не сгреши срещу слабак, но в края на никого не му беше до футбол

  • 3 дек 2025 | 00:38
  • 276
  • 0
РБ Лайпциг не сгреши срещу слабак, но в края на никого не му беше до футбол

Двукратният носител на трофея РБ Лайпциг вече е четвъртфиналист в турнира за Купата на Германия. Това стана след домакински успех с 3:1 над Магдебург в мач от осминафиналите. Двубоят обаче беше белязан от трагедия, след като привърженик на гостите почина в течение на мача.

Въпросният фен се е почувствал зле още пред стадиона и е трябвало да бъде реанимиран. После той е бил откаран в болница, но в средата на второто полувреме беше обявено, че е издъхнал.

Макар Магдебург да се представя много слабо, след като е последен в класирането на Втора Бундеслига, тимът успя изненадващо да поведе в резултата чрез гол на Силас Гнака от дузпа в 11-тата минута.

Набързо обаче домакините обърнаха резултата след попадения на Антонио Нуса (19’) и Кристоф Баумгартнер (29’). После пък двамата голмайстори на Лайпциг си комбинираха за изстрела в мрежата и за 3:1, дело на Баумгартнер в 54-тата.

Превъзходството на РБ беше сериозно, но шансът попречи за още попадения.

Четвъртфиналите ще се изиграят между 3 и 11 февруари.

