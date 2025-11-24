Популярни
За пети път! Звезди на бъдещето от водещи школи в Европа идват в София!

  • 24 ное 2025 | 17:56
За пети път! Звезди на бъдещето от водещи школи в Европа идват в София!

7 чуждестранни и 5 български отбора се включват в силния турнир на „Левски“ преди Коледа

В годината, изпълнена с големи успехи на световно ниво за българския волейбол, „Левски София“ отбелязва малък юбилей за една от знаковите инициативи, свързани с изграждането на по-доброто утре за най-успешния отборен спорт у нас. За пета поредна година таланти от едни от най-успешните волейболни нации в Европа идват в София за силния международен турнир "А1 Звезди на бъдещето", който вече е със сериозна репутация във волейболния свят като едно от най-предпочитаните състезания за момчета и момичета, поели по своя път към големия спорт.

Турнирът през 2025 г. ще се проведе от 19 до 21 декември в спортна зала "Левски София" и отново ще се превърне в своеобразен коледен подарък за българския волейбол. Входът е свободен.

Ще участват 12 отбора (7 чуждестранни и 5 български) - момчета и момичета до 16 години.

В надпреварата при момчетата се включват „Дяволи Роза“ (Италия), „Ястжембски“ (Полша), „Вулканещи“ (Молдова) и българските „Берое“, ЦСКА и „Левски“.

В турнира при момичетата ще играят „Бусто Арсицио“ (Италия), „Берлин“ (Германия), „Ясиеняк Гданск“ (Полша), „Стежица Виежице“ (Полша) и българските „Марица“ и „Левски“.

„Когато създавахме турнира, бяхме убедени, че той е с потенциал да остави следа – и в сърцата на всички участници, но и в историята на европейския волейбол, тъй като в зала „Левски София“ играят своите първи международни мачове талантливи момчета и момичета, на които принадлежи бъдещето. Наша отговорност е да се грижим за тях, да им подаваме ръка и осигуряваме условия тяхното и нашето общо бъдеще да е по-хубаво. И ето ни на прага на петото издание на международния турнир за таланти, който се вписа изцяло в ДНК-то на волейболен клуб „Левски“ за развитие на млади волейболисти. Щастие и гордост е да гледаме как младежи и девойки, участвали в „А1 Звезди на бъдещето“ се развиват пред очите ни и създават поводи за национална гордост. Благодарение на този вече утвърден международен турнир българските таланти се изправят срещу таланти от други от най-силните школи в Европа. Създавайки го, целяхме да дадем възможност на прекрасните български деца, мечтаещи чрез волейбола, да играят от най-ранна възраст на най-високо международно ниво. Обратната връзка, която получаваме, е най-силната мотивация да продължаваме да развиваме и турнира успоредно с цялостното развитие на клуба. Безценният опит и натрупаната увереност подсигуряват най-голямата награда за нашите деца – че са сред най-добрите в Европа. А във волейболния свят, във всички страни, които влагат големи усилия за развитието на своите волейболни звезди на бъдещето, говорят с добро за онова ежегодно събитие преди Коледа в България, на което в най-добри условия се поставят основите на големи приятелства и бъдещи големи спортни съперничества. Горди сме, че България, София и волейболен клуб „Левски“ се свързват по света с успешното бъдеще“, заяви Атанас Гаров, основен организатор на международния волейболен турнир.

Над 700 деца взеха участие в първите четири издания. Досега участваха волейболни клубове от България, Италия, Сърбия, Русия, Полша, Молдова и Румъния, а за първи път има и отбор от Германия.

