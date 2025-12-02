Популярни
  • 2 дек 2025 | 20:38
  • 320
  • 0
Победен старт на България в европейското IHF Trophy и при девойките до 19 години

Отборът на България надигра убедително състава на Белгия в първия си мач от европейското издание на турнира IHF Trophy при девойките до 19 години.

Девойките на България спечелиха европейското издание на турнира IHF Trophy
Девойките на България спечелиха европейското издание на турнира IHF Trophy

Срещата в Двореца на младежта и спорта в Прищина (Косово) тръгна гол за гол. Българският състав допускаше лековати грешки в нападение, но пък Анджелина Пенчева на вратата не даде възможност на белгийките да се възползват от това с четири чудесни спасявания до 10-ата минута. При 4:4 Миглена Христова взе прекъсване, за да внесе корекции. Това имаше ефект и последва ударна серия от 7:1 в полза на момичетата ни. При 11:5 наставникът на Белгия също поиска тайм аут, но това не промени хода на събитията. До почивката България увеличи аванса си на 9 гола – 19:10.

България може би реши, че си е свършил работата и започна отпуснато втората част с грешки в атака, брак в стрелбата и пропуснат наказателен удар. Това позволи на Белгия бързо да стопи 4 гола от пасива. Едва в 9-ата минута на полувремето Мартина Тодорова реализира 20-ото попадение за отбора ни от 7-метровата линия и спря импулса на съперника. Постепенно отборът ни си върна ритъма и в 45-ата минута разликата вече беше 10 гола при 25:15. След това момичетата ни спокойно затвориха мача при 31:22.

Анджелина Пенева завърши с 13 отразени изстрела, един от които от линията за изпълнение на 7-метров наказателен удар. Мартина Тодорова беше най-резултатна за тима ни с 9 попадения. 7 пъти се разписа Мелина Спасова, 6 гола добави Ивет Костадинова.

В другия мач игран днес Грузия измъкна драматична победа над Великобритания с 36:35.

Утре (3 декември) България излиза за втория си мач в надпреварата срещу домакините от Косово. Двубоят отново е от 18,00 часа българско време.

Снимки: официална Фейсбук страница на Federata e Hendbollit e Kosovës

