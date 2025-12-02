Победен старт на България в европейското IHF Trophy и при девойките до 19 години

Отборът на България надигра убедително състава на Белгия в първия си мач от европейското издание на турнира IHF Trophy при девойките до 19 години.

Девойките на България спечелиха европейското издание на турнира IHF Trophy

Срещата в Двореца на младежта и спорта в Прищина (Косово) тръгна гол за гол. Българският състав допускаше лековати грешки в нападение, но пък Анджелина Пенчева на вратата не даде възможност на белгийките да се възползват от това с четири чудесни спасявания до 10-ата минута. При 4:4 Миглена Христова взе прекъсване, за да внесе корекции. Това имаше ефект и последва ударна серия от 7:1 в полза на момичетата ни. При 11:5 наставникът на Белгия също поиска тайм аут, но това не промени хода на събитията. До почивката България увеличи аванса си на 9 гола – 19:10.

България може би реши, че си е свършил работата и започна отпуснато втората част с грешки в атака, брак в стрелбата и пропуснат наказателен удар. Това позволи на Белгия бързо да стопи 4 гола от пасива. Едва в 9-ата минута на полувремето Мартина Тодорова реализира 20-ото попадение за отбора ни от 7-метровата линия и спря импулса на съперника. Постепенно отборът ни си върна ритъма и в 45-ата минута разликата вече беше 10 гола при 25:15. След това момичетата ни спокойно затвориха мача при 31:22.

Анджелина Пенева завърши с 13 отразени изстрела, един от които от линията за изпълнение на 7-метров наказателен удар. Мартина Тодорова беше най-резултатна за тима ни с 9 попадения. 7 пъти се разписа Мелина Спасова, 6 гола добави Ивет Костадинова.

В другия мач игран днес Грузия измъкна драматична победа над Великобритания с 36:35.

Утре (3 декември) България излиза за втория си мач в надпреварата срещу домакините от Косово. Двубоят отново е от 18,00 часа българско време.

Снимки: официална Фейсбук страница на Federata e Hendbollit e Kosovës