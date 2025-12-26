Не е само футболът - счупен е рекордът на "Боксинг дей" за крикет мач

Австралия и Англия счупиха рекорда за най-голяма посещаемост в историята за един ден крикет на легендарния стадион Melbourne Cricket Ground по време на поредния си сблъсък от серията Ashes.

9️⃣4️⃣,1️⃣9️⃣9️⃣



The highest recorded crowd for a cricket match at 'G, exceeding the previous record of 93,013 at the 2015 World Cup Final. pic.twitter.com/8957fTMar5 — Melbourne Cricket Ground (@MCG) December 26, 2025

Официално 94 199 зрители изпълниха емблематичното съоръжение на “Боксинг дей”, като по този начин бе надминат предишният рекорд от 93 013 души, поставен по време на финала на Световното първенство по крикет на 50 овъра през 2015 година. Това е и нов рекорд за посещаемост за ден от тест мач (най-тежкия формат на мач, можещ да продължи до 5 дни), подобрявайки досегашното върхово постижение от 91 112 зрители в първия ден на Ashes през 2013 година.

Същият този мач през 2013-а държи и рекорда за обща посещаемост на тест от серията Ashes – 271 865 души, като изпълнителният директор на MCG Стюарт Фокс се надява този показател да бъде подобрен в следващите дни. Очаква се и във втория и третия ден посещаемостта да бъде изключително висока – ако двубоят продължи толкова дълго.

Англия преследва първата си победа в серията от пет теста, докато Австралия се стреми да запази курса към пълна доминация и „чисто“ спечелване на серията.

„Днес ще има рекорд, но бих искал да се борим и за рекорд за целия тест“, заяви Фокс преди първата топка на Boxing Day. „Мисля, че през 2013 година имахме 271 000 души, преминали през входовете, и това е напълно реалистично. По това, което виждате зад мен, входовете за членовете са препълнени, а това винаги е добър знак.“

Главният изпълнителен директор на Cricket Australia Тод Грийнбърг заяви, че броят на феновете, пътуващи от други щати и от чужбина за тазгодишната серия Ashes, е бил „феноменален“.

„Почти 35 процента от хората, които идват днес на този тест мач, ще посетят MCG за първи път“, каза Грийнбърг. „Затова отговорността е наша – на спорта, на стадиона и на правителството – да осигурим на хората едно незабравимо преживяване. Днес те ще гледат страхотен крикет, но това е нещо повече от самата игра. Това е по-голямо от крикета, по-голямо от спорта. Това е едно от великите национални събития.“

Миналата година Австралия и Индия подобриха рекорда за посещаемост на Boxing Day тест, когато общо 373 691 зрители станаха свидетели на победата на домакините.